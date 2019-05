Le ragazze dell'U14 del Costone conquistano la Coppa Primavera

Le Under14 dell'Adpf Costone, guidate da Chiara Bozzi e Maria Carli, conquistano la Coppa Primavera di categoria, battendo in una finale estenuante e lunghissima il Basket Porcari con il risultato di 50-45 in occasione delle Final Four ospitate dalla società senese presso l’impianto di Montarioso.Una finale da brividi, con i primi 20 minuti ad appannaggio delle senesi (31-23 all’intervallo), poi nella 3ª frazione le ospiti reagiscono e rimontano fino al sorpasso sul parziale di 35-36. Nell’ultima frazione Porcari sembra avere la partita in pugno, ma una reazione d’orgoglio delle ragazze senesi, che il giorno precedente avevano superato nettamente Livorno per 54-35, consente al Costone di reagire prontamente e le ultime battute di gioco vedono le bianconere protagonista assolute in campo. L’allungo è di quelli decisivi e nonostante Porcari non demeriti, la partita si chiude sul 50-45 a favore della squadra di casa.Nella finale per il 3° e 4 posto, che si era disputata la mattina sempre al PalaOrlandi, il Basket Femminile Livorno aveva superato di misura il Basket Pisa con il punteggio di 40-35. Al termine di questa due giorni organizzata dall’Adpf Costone in collaborazione con la Fip Toscana, è doveroso rivolgere a tutte le Società e ai tecnici e atlete in campo, un elogio particolare per l’impegno sportivo profuso; tutte le compagine hanno dato vita a una bella e intensa manifestazione di basket.Ecco i tabellini della semifinale vinta contro Livorno e della finale con Porcari:: Biancardi 12, Pepi 2, Buccianti 2, Gigante 2, Dibene 7, Fabiani 1, Aiello 4, Kiss, Vigni 2, Rinaldi 9, Mealli 9, Giannetti. All. Carli-BozziBASKET PORCARI: Luporini, Tasha, Souaba 5, Tovani, Marsili 13, Cavalzani 3, Giorgetti 1, Tebraake 17, Spitaletto, Uberti 6, Leli, Ndiaye. All. Salvioli-Fanucchi.: Bianciardi 7, Pepi, Buccianti 2, Gigante 5, Bibene 5, valentino, Fabiani 4, Aiello 7, Kiss, Vigni 8, Rinaldi 13, Mealli 8. All. Carli-BozziPALL. LIVORNO: Marziani 2, Modanu 2, Meini, Stngone, papucci, Bitossi 4, Borghigiani 1, Angioni, Sartini 10, Consigli, Rossi 14, Berti 2. All. CastiglioneParziali: 16-11, 23-25, 36-30