Virtus Siena, gli U15 Eccellenza all'Interzona per giocarsi l'accesso alle finali nazionali

Dopo la vittoria della fase regionale del campionato, nella quale gli Under 15 Eccellenza della Virtus si sono qualificati come primi della Toscana, è tempo per i ragazzi di coach Spinello di affrontare la fase interzona, che darà loro la possibilità di qualificarsi alle finali nazionali.Questo weekend, da venerdì 10 a domenica 12 maggio, i rossoblù saranno impegnati nell'interzona di Ozzano (BO) nel girone con Junior Casale Monferrato (Piemonte 2), Pallacanestro Varese (Lombardia 3) e New Basket 99 Lecce, qualificatasi vincendo lo spareggio contro Montegranaro. Tutte squadre molto valide che giocano degli stili di pallacanestro molto diversi tra di loro, ai quali i virtussini dovranno adattarsi partita dopo partita.Il cammino della Virtus nella fase interzona inizierà venerdì 10 alle 15.45, quando i rossoblù affronteranno Lecce nella partita inaugurale del girone. Gli incroci di giorni successivi dipenderanno dai risultati delle prime partite: le due vincenti si incontreranno alle 15.45, mentre le perdenti alle 17.45. Stesso discorso anche per le partite dell'ultimo giorno, quando le squadre affronteranno l'ultima partita del girone, la prima delle quali è in programma alle ore 10 mentre la seconda alle 12.Le prime due di ogni girone della fase interzona (8 in tutto, sparsi per tutta Italia) si qualificheranno alle Finali Nazionali under 15 Eccellenza in programma dal 27 Maggio al 2 Giugno a Cecina e Donoratico.«La fase interzona sarà molto tosta – ha commentato il coach Andrea Spinello - Incontreremo tre squadre di livello, diverse tra loro, ma molto valide. Oltre a pensare agli altri dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi; siamo stati a Rimini a fare un torneo che ci è servito per capire su cosa lavorare e quali cose aggiustare in vista dell'interzona. I ragazzi si stanno allenando in maniera intensa, mettendo attenzione in tutto quello che fanno; sono molto contento di questo atteggiamento e spero che riescano a portare sul campo tutto quello che stanno facendo in questi giorni. Andiamo a Ozzano con la massima tranquillità, consapevoli delle nostre forze. Sappiamo che sarà durissima ma ce la metteremo tutta».Questo il roster della formazione Under 15 Eccellenza che parteciperà alla fase interzona:2 Francesco Gazzei5 Francesco Puccetti6 Stefano Bruttini7 Dimitri Broscenco8 Leonardo Cannoni10 Filippo Nikiforakis (K)14 Simone Iannoni15 Dario Liotta16 Giulio Costantini18 Marco Braccagni21 Lorenzo Ravenni25 Daniel DonatiAll. Andrea SpinelloVice all. Arianna Dragoni