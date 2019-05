Basket Promozione: San Giobbe Basket Chiusi stravince gara 1 di Finale

SAN GIOBBE BASKET CHIUSI-BASKET REGGELLO 78-37 (13-7, 40-19, 57-27)

In un palasport gremito di tifosi e appassionati, la San Giobbe Basket Chiusi vince gara 1 di Finale del campionato di basket di Promozione, superando Reggello 78-37.Bellissima prestazione di squadra dei biancorossi che fin dal primo quarto (13-7) mostrano grinta e determinazione. Il secondo quarto è un capolavoro: la San Giobbe prende in mano la partita, dominando in ogni fondamentale (40-19 al 20'). Dopo la pausa l'inerzia non cambia, la squadra di Monciatti arriva ad avere 30 punti di vantaggio e può gestire agevolmente il risultato fino al meritatissimo +41 finale. Per i ragazzi di Chiusi è stata una delle più belle partite dell'anno, giocata in una splendida atmosfera.Ora la serie si sposta a Reggello, sabato 25, per la San Giobbe il primo "match-point".: Monciatti F 1, Ceccatelli 11, Galgani 6, Kebede 12, Tafuro, Pimpolari 4, Rettori 6, Stankevicius 12, Bergamo 7, Andruskevicius 13, Tosoni 6, Mihaies. All. Monciatti, vice Scattoni.