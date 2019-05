Finali play-off Serie C Silver: il Costone ad Arezzo per gara 1

Sul set della serie C Silver iniziano domenica pomeriggio le riprese del film: “Per un posto al sole della C Gold” con protagonisti assoluti la Vismederi Costone Siena e la Sba Amen Arezzo . In cabina di regia due ex attori che nel passato hanno lavorato assieme su set importanti quali la Mens Sana Basket: Omar Serravalli e Francesco Braccagni, il tutto per la co-produzione dei presidenti Castelli-Montomoli, quest’ultimo fresco fresco di una nomination al Mangia d’oro 2019: complimenti!Non si tratterà di una fiction, bensì di un vero e proprio reality, con le prime scene che saranno girate domenica sera sotto i riflettori del Palasport Estra di Arezzo con inizio alle 18,30. I registi poc’anzi menzionati, si avvarranno di due cast pregiati che durante l’annata hanno ricevuto molti consensi dai fan delle rispettive case produttrici.Senza ombra di dubbio, i due attori più attesi sono il senese Luigi Bruttini e l’aretino Laurynas Kirlys che hanno sbancato i botteghini delle realizzazioni terminando ai primo posti nella classifica dei marcatori, con il Gigi di Vallerozzi (così amano definirlo nel cast senese), che ha avuto il sopravvento anche se per pochissimi punti sullo ‘zar-lituano’. Il film verrà girato in pochissimo tempo, appena due settimane, forse anche meno; si inizierà come detto domani sera, domenica 26 maggio, ad Arezzo, per poi replicare nella città del cavallo rampante giovedì prossimo 30 maggio alle ore 21. La troupe cestistica si sposterà poi sugli scenari senesi, con le riprese del 2 giugno che prenderanno il via alle ore 20,30 negli storici studi del PalaEstra, in quanto il PalaOrlandi è impegnato con le riprese di una nuova versione di ‘Grease’. Poi tutto dipenderà da come si svilupperanno le scene di questo film che potrebbe prevedere anche ulteriori ciak, tutto dipenderà dalla bravura degli attori.