San Giobbe Basket Chiusi promossa in serie D

BASKET REGGELLO-SAN GIOBBE BASKET CHIUSI 38-55 (7-14, 14-29, 30-42)

La San Giobbe Basket Chiusi vince il campionato di Promozione e sale in serie D. Dopo aver dominato in gara 1, chiusa con il risultato di 78-37, in gara 2 di Finale, la squadra biancorossa supera Reggello 38-55, concludendo alla grande la sua prima stagione.Un vero trionfo per la società chiusina che sostenuta anche in trasferta da un gran tifo, si impone con una prova di grande solidità. Punteggio basso e tanti errori all inizio (7-14 al 10') poi la San Giobbe fa il primo break con la pressione a tutto campo e le triple di Kebede (14-29 all'intervallo). Dopo la Pausa Reggello rimonta con i canestri i Rovai, ma capitan Galgani suona la carica con due giocate di energia, che rilanciano i biancorossi (30-42 al 30'). Nell'ultimo quarto la squadra di Monciatti non molla la presa e con la precisione al tiro di Rettori e Ceccatelli tiene a distanza gli avversari.Finisce con la festa, meritata, di un gruppo che arriva a 18 vittorie consecutive, che ha raggiunto un risultato fortemente voluto, e affatto scontato. L'impegno e la serietà di giocatori e società è stato ripagato, ed aver riempito i palazzetti di Chiusi e non solo per la Pallacanestro, è un altro gran risultato di cui la San Giobbe è orgogliosa.: Nocentini, Rovai 20, Ricci 3, Di Giovanni, Faustino 2, Ricci C, Rovai A 2, Foschi 2, Chesi 2, Sarei 6, Naldini 1.: Monciatti F 5, Ceccatelli 6, Galgani 7, Kebede 13, Tafuro, Pimpolari 3, Rettori 5, Stankevicius 8, Bergamo 2, Andruskevicius 6, Tosoni, Mihaies. All. Monciatti, vice Scattoni.