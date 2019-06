Finale play-off Serie C Silver: un ottimo Costone Siena supera Arezzo in gara 4 e va alla bella

VISDMEDERI COSTONE SIENA-AMEN SBA AREZZO 70-60 (24-18, 39-33, 57-43)

Il cuore gialloverde della Vismederi Costone continua a battere e lo fa in maniera vitale vincendo gara-4 contro Arezzo che viene domato grazie a una difesa insormontabile che non ha lasciato scampo ai tiratori aretini.Il solo Cutini è riuscito a farsi pericoloso, troppo poco per una squadra che poteva chiudere qui la serie. Invece la Vismederi, mai doma, la prolunga con pieno merito, grazie anche all’appoggio dei propri sostenitori che sono accorsi numerosi al PalaOrlandi (circa 700 gli spettatori).Il Costone ha sempre comandato le danze a proprio piacimento, fatta eccezione per l’unico vantaggio amaranto (9-11 al 7’), poi i senesi hanno preso il comando delle operazioni senza più mollare la presa. I primi acuti sono di Bruttini che con le sue 3 bombe consecutive e con una stoppata and go da 2 firma il parziale di 24-16 al 9’. Arezzo sembra reagire e al 24’ Provenzal con una tripla firma a sua volta il 28-26. Coach Serravalli ordina una zona, Panichi e Catoni da 3 non perdonano, poi anche Braccagni prova con una 3-2 e all’intervallo Vismederi a +6. E’ nella 3ª frazione che i padroni di casa mettono la freccia e scappano (50-36 al 26’), trascinati da un Benincasa esplosivo (mvp dell’incontro). Ma come detto la vittoria matura grazie a una difesa pazzesca, con Angeli che ruggisce, ben affiancato da Chiti che regge l’urto contro Giommetti. Anche Dolfi è guardato a vista e si ferma a quota 7. Il +14 della 3ª sirena è un buon viatico e con il control game, condito dalle percussioni di un recuperato Tognazzi, la Vismederi porta a casa una vittoria che cancella le velleità di un Arezzo un po’ troppo sciupone (19 palle perse contro le 8 dei senesi). Al termine tutti in piedi a salutare una squadra che di miracoli quest’anno li ha fatti anche troppi, ma che domenica risarà in campo. Non era poi così scontato.: Benincasa 19, Catoni 3, Bruttini 18, Chiti 6, Tognazzi 13, Ceccatelli 2, Angeli 6, Panichi 3, Bruni, Carpitella, Aiello. All. Braccagni: Dolfi 7, Cutini 19, Kirlys 16, Gramaccia, Bianchi, Castelli 8, Giommetti 6, Provenzal 4, Bichi ne, Baracchi ne, Calzini ne, Fascetto ne. All. SerravalliARBITRI: Mariotti e Montalbetti