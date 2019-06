Basket, il virtussino Giovanni Cessel convocato al raduno della Nazionale U18

Un altro ottimo risultato raggiunto da un giovane nato e cresciuto nella giovanili della Virtus. Giovanni Cessel, centro classe 2001, è tra i 16 convocati ai raduni della nazionale under 18 in vista degli Europei di categoria di Volos (Grecia), che si svolgeranno a San Benedetto del Tronto dal 24 giugno al 7 luglio e a Pesaro dall’8 al 15 luglio.



Cessel, dopo aver militato nel settore minibasket e giovanile della Virtus fino alla scorsa stagione, gioca attualmente negli Stati Uniti, alla Holy Cross Prep High Scool in New Jersey, dove in questa stagione ha registrato ottime cifre, tra cui 11.4 punti, 11.8 rimbalzi, e 1.8 stoppate ad uscita in 27 partite giocate.



Figlio d’arte, Giovanni ha il basket nel sangue: il padre, Andrea Cessel, ha militato per tanti anni in Serie A con varie maglie tra le quali quelle di Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Cantù e Livorno, e anche la madre, Cristina Lenzi, ha un passato ad alti livelli nel basket femminile.



Una convocazione che nobilita una volta di più il lavoro svolto dal settore giovanile della Virtus, che in passato, nella stagione 2013/2014, aveva visto la convocazione ad un raduno della nazionale di un altro senese, Alberto Cessel, fratello maggiore di Giovanni, convocato al raduno della nazionale under 17.