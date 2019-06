La Mens Sana Basket 1871 presenta domanda di concordato

In relazione all'udienza pre-fallimentare già fissata dal Tribunale di Siena per il giorno 28 maggio e differita al 25 giugno, l'amministratore delegato di Mens Sana Basket 1871 SSD a R.L., Massimo Dattile, ha comunicato che la Società depositerà oggi una domanda di concordato.“In questi ultimi giorni, congiuntamente ai legali incaricati dalla proprietà di Mens Sana Basket 1871, ho operato alla predisposizione di una domanda di concordato, al momento prenotativa, che verrà depositata oggi stesso nella speranza di poter evitare la declaratoria di fallimento. Ciò in quanto è ipotizzabile l'interessamento di un investitore, soggetto terzo, che potrebbe, laddove il Tribunale autorizzi l'operazione, sostenere il progetto di salvataggio e quindi ripristinare l'equilibrio relativamente alla parte sportiva, allo scopo di salvare il titolo” afferma Dattile.“Tale operazione – prosegue l'amministratore delegato biancoverde - sarà chiaramente subordinata al mancato fallimento della Mens Sana Basket 1871 SSD a R.L, poiché il verificarsi di tale evenienza vanificherebbe, chiaramente, ogni sforzo profuso per il salvataggio del titolo sportivo della Società”.“Infine - conclude Dattile - dopo il raggiungimento dell'accordo con Polisportiva Mens Sana per il trasferimento a titolo gratuito degli atleti del settore giovanile, in questi giorni si è chiusa positivamente, con il pagamento comunicato dalla proprietà con finanza esterna, anche la transazione con i dipendenti di Mens Sana Basket 1871”.