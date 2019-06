GHN La Balzana Siena campione d'Italia di basket UISP Amatori

La Balzana Siena del presidente Ghini si è laureata campione d’Italia nella categoria Amatori Uisp di Pallacanestro, dopo aver trionfato nel campionato provinciale e in quello regionale.La compagine senese domenica scorsa ha cucito sulle proprie maglie, nello storico PalaFlaminio di Rimini, lo scudetto 2018/2019. Gli irriducibili ragazzi di coach Alessandro Covili, sempre sesto uomo in campo, hanno compiuto un vero tour de force affrontando 4 gare in 4 giorni, all’interno di impianti sportivi surriscaldati con oltre 30 gradi di temperatura. Tutte gare a eliminazione diretta, dove la Balzana ha dapprima eliminato Napoli (65-50), mentre nel quarto di finale contro la Fox Roma , squadra assai esperta di finali nazionali, l’ha spuntata in un finale mozzafiato per un solo punto (59-58). Nella giornata di sabato i senesi se la sono dovuti vedere in semifinale contro la sorpresa Sbrindella Udine che aveva in precedenza eliminato Trieste, squadra dove milita il fratello del coach di Sassari Pozzecco. Contro i friulani è venuta fuori una gara intensa, ma il sangue freddo del cecchino Simone Lenardon e i rimbalzi di Giannini hanno fatto la differenza proprio nell’ultimo minuto ribaltando così il punteggio dal 39-42 per i friulani, al 47-42 tutto di marca bianconera.Ed eccoci all’attesa finale giocata in una domenica arroventata, contro un’altra formazione di Udine, la Collinare Fagagna che aveva eliminato nell’altra semifinale i grandi favoriti del Sant’Arcangelo di Romagna. C’è voluto tutto l’orgoglio dei senesi per superare anche questo ostacolo, con il tabellone che a metà gara segnava un rassicurante 33-17 per la Ghn Balzana Siena. Gli ultimi due quarti sono stati sempre in controllo dei ragazzi di Covili che poi hanno chiuso sul 54-39 la 34ª vittoria consecutiva. Alla fine grande entusiasmo in campo con i senesi euforici per la conquista di un traguardo rincorso con immenso sacrificio.LA BALZANA SIENA-UDINE 54-39LA BALZANA SIENA: Briganti 2, Guasparri, Bonelli 2, Giannini, Bindi 15, Maffia, Lenardon 14, Mancini L. 6, Barbucci, Mancini A. 8, Catoni 2, Corsi 5, Oldrini. All. Covili