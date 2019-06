Il Coni respinge il ricorso della Mens Sana Basket contro l'esclusione dalla Serie A2

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, al termine dell'udienza che si è tenuta oggi, venerdì 28 giugno, ha respinto il ricorso presentato dalla Mens Sana Basket 1871 contro la sentenza di esclusione dal campionato di basket di Serie A2 emanata dalla FIP. Confermata anche l'ammenda di 30mila euro.La Sezione, presieduta dal professor Mario Sanino "Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2019, presentato, in data 9 maggio 2019, dalla Mens Sana Basket 1871 ssd a r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), la Procura Federale FIP e nei confronti della Lega Nazionale Pallacanestro e della Pallacanestro Biella s.s.d. a r.l. per l'annullamento e/o la revoca della decisione emanata dalla Corte Sportiva d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 1462 del 9 aprile 2019, comunicata il successivo 10 aprile, relativamente al gravame proposto dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIP, di cui al C.U. n. 1405 del 19 marzo u.s., e per l'effetto, per l'annullamento e/o la revoca della sanzione irrogata all'esponente dell'esclusione della medesima dal campionato di Serie A2 maschile di pallacanestro e conseguente applicazione dell'art. 17, Regolamento Esecutivo Gare, nonché dell'ammenda di € 30.000,00, ai sensi dell'art. 56, comma 2, RG FIP, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente; ha altresì compensato le spese del giudizio"