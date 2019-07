Mens Sana Basket 1871, rinviati termini per concordato: udienza il 6 agosto

Il Tribunale di Siena concede altro tempo alla Mens Sana Basket 1871 per la presentazione di memorie e documenti fissanto una nuova udienza per il 6 agosto."Mens Sana Basket 1871 SSD a R.L - si legge nel comunicato della società biancoverde - informa che il Tribunale di Siena, in merito alla richiesta di concordato presentata dalla Società alla vigilia dell'udienza pre-fallimentare dello scorso 25 giugno, ha concesso ulteriore termine per la presentazione di memorie e documenti e ha fissato una nuova udienza per il 6 agosto 2019."