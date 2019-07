Emanuela Martelli nuovo presidente del Costone femminile

Cambio al vertice all’insegna della continuità per l’Adpf Costone Siena. Dopo due mandati consecutivi Nello Corbini lascia la carica di presidente. Corbini ha avuto a suo tempo il difficile compito di riorganizzare l’associazione durante anni di crisi economica profonda che hanno colpito duramente anche la nostra Città. Con il tempo però si sono visti i risultati degli sforzi profusi, con il settore giovanile in crescita e con la prima squadra che nell’ultimo anno ha chiuso ai vertici regionali.



"Lascio con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso – dichiara Nello Coribini - come del resto è nel mio carattere. Ho sempre cercato di mettere in primo piano il bene della Società. Ringrazio di cuore tutti i dirigenti che mi hanno supportato e sopportato, gli allenatori e i collaboratori, i genitori e tutte le mie ragazze, dalle più piccoline a quelle della prima squadra che sotto il mio mandato hanno vestito e onorato la nostra maglia."



Il Consiglio direttivo, all’interno del quale Corbini continuerà a dare il suo contributo, ha quindi provveduto a eleggere presidente Emanuela Martelli, da molti anni all’interno dell’associazione, dove ha svolto il ruolo di dirigente responsabile e accompagnatrice della squadra senior. Queste le sue parole: "Ho accettato l’incarico con gioia ed entusiasmo sapendo che non sarà facile essere all’altezza di chi mi ha preceduto. A Nello va il mio grazie per tutto quello che ha fatto in questi anni. Inizio con serenità perché so che potrò contare su di lui, su Chiara Bozzi e su Stefania Paciotti che mi affiancheranno, oltre ai vecchi consiglieri riconfermati e a quelli nuovi".



Al suo fianco come vicepresidente, un’altra novità, la costoniana dcog Chiara Bozzi, alla prima esperienza dietro la scrivania. Assegnate anche le altre cariche: dirigente responsabile Stefania Paciotti, segretaria generale Tiziana Maggi, tesoriere Michele Fanetti. Questi invece gli altri componenti del Consiglio direttivo: Leonardo Buccianti, Maria Carli, Nello Corbini, Benedetto D’Angelo, Antonio Giorgi, Valentina Micheli, Emiliano Muzzi, Alessandra Paciotti, Simone Pepi, Antonella Provvedi, Filippo Rinaldi, Leonardo Sardelli e Vittorio Simonelli.