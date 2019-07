Basket Serie C Silver, Francesco Braccagni confermato alla guida del Costone

Il Costone e Francesco Braccagni legheranno i propri nomi anche per la prossima stagione sportiva. La Società della Piaggia, presieduta da Emanuele Montomoli, ha cosi ufficializzato questa conferma che a dire il vero sembrava scontata visti gli ottimi risultati conseguiti dalla Vismederi Costone nel Campionato di C Silver terminato proprio un mese fa, con i gialloverdi che si sono resi protagonisti di una cavalcata eccezionale, interrotta solo in gara 5 contro Arezzo."Non potevamo che proseguire un rapporto che sin dalla scorso anno si è dimostrato favorevole sotto tutti i punti di vista - afferma il Presidente Montomoli. I dirigenti, ma soprattutto i giocatori, hanno dimostrato di avere un feeling particolare con Braccagni, un tecnico molto serio e capace che riesce sempre a trasmettere la giusta carica agonistica. Siamo molto soddisfatti che la nostra intesa prosegua ancora per un anno."Queste invece le parole dell'allenatore: "Sono particolarmente grato al Costone che mi ha concesso questa nuova opportunità. Veniamo da un'annata fantastica che non sarà facile ripetere, ma l'ambiente è favorevole per lavorare nel migliore dei modi, quindi proveremo a regalare al fantastico pubblico del Costone altre soddisfazioni."Nel frattempo sembrano svanire le possibilità per un ripescaggio in C Gold: "Nessun dramma - dichiara Montomoli - senza dubbio conquistare la promozione sul campo è più gratificante, ma al momento opportuno valuteremo eventuali possibilità, laddove si presentino." Infine, è stata fissata la data di inizio preparazione: il via è programmato per lunedì 19 agosto con la prima seduta che si terrà al campo scuola di via Avignone.