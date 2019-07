Gianmarco Ricciardelli alla Virtus Siena

Primo colpo di mercato per la Virtus Siena, che dopo la conferma del blocco senior aggiunge al roster il primo volto nuovo in vista della prossima stagione in serie C Gold. Si tratta di Gianmarco Ricciardelli, playmaker classe 2000 che lo scorso anno ha vestito la maglia della Mens Sana Basket 1871 sia a livello giovanile, nella formazione under 20, che nella prima squadra, mettendosi in mostra soprattutto nelle ultime partite giocate dai biancoverdi.



Senese, della Civetta, è stato fortemente cercato da coach Tozzi in questo mercato sia per le caratteristiche tecniche che per l'atteggiamento ed il carattere mostrato durante il campionato under 20 dello scorso anno, nel quale ha potuto mettersi in mostra. Ricciardelli, in rossoblù, indosserà la maglia numero 8.



Cresciuto nelle giovanili della Mens Sana, dove ha militato fino all'under 14 partecipando, sotto età, alle finali nazionali under 15, è passato poi ad Ostia, alla Lido di Roma Basketball Academy, dove ha potuto fare una esperienza importante ai massimi livelli del basket giovanile nazionale. Due anni lontano da Siena nei quali ha raggiunto risultati importanti, arrivando in entrambe le stagioni alle fasi ad eliminazione diretta delle Finali Nazionali di categoria. Dopo l'esperienza laziale Ricciardelli è tornato alla Mens Sana, dove ha continuato il percorso delle giovanili giocando prima nell'under 18, raggiungendo per due anni consecutivi le Finali Nazionali, e poi nell'under 20 elite, con i quali ha raggiunto lo scorso anno la finale regionale, ed essendo spesso aggregato alla prima squadra in serie A2, con la quale ha potuto giocare anche minuti significativi in particolare nelle ultime partite, mettendo a segno anche 7 punti nella partita casalinga contro Biella.



Ecco le sue prime parole in rossoblù: «Sono molto contento di aver scelto la Virtus, perché è una società della quale tutti mi hanno parlato bene e rassicurato che l'ambiente è fantastico. Non vedo l'ora di cominciare, questa sarà la prima annata in cui mi concentrerò solamente su un campionato senior, quindi sono super motivato! Spero vivamente che come squadra riusciremo a ottenere il miglior risultato possibile, quindi lavorerò duramente per dare il 100%».