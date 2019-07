Adpf Costone femminile, una squadra da ridisegnare per il riconfermato David Fattorini

Manovre di assetto e assemblaggio anche in casa dell'Adpf Costone con coach David Fattorini, reduce da un brillantissimo campionato, riconfermato a pieni voti alla guida della prima squadra, dove si avvarrà ancora della collaborazione dei vice Borsi e Ferrini, mentre a responsabile tecnico del Settore giovanile la società ha chiamato Maria Carli, figlia dell'indimenticato dirigente Massimo Carli che ha già avuto modo nelle passate stagioni di fare esperienze importanti a questi livelli.



Nessun dubbio sulla riconferma del preparatore atletico Franco Maggiorelli. Dicevamo della prima squadra con coach Fattorini che in questa stagione se la dovrà vedere con molte defezioni; infatti per ragioni di studio, ma anche lavorative, sembrano sul procinto di abbandonare Anna Oliva e Claudia Barbucci, quest'ultima impegnata con l'Erasmus all'estero per 6 mesi. Su Bianca Nardi invece è d'obbligo apporre un grosso punto interrogativo in quanto la guardia senese dovrebbe continuare il piano di studi lontano da Siena. Tra le partenti la palermitana Riccobono e le empolesi Bastianoni e Malcuori. Staremo dunque a vedere, certo è che i problemi in questo avvio di stagione sembrano molteplici con le sole Arianna Dragoni e Valentina Bonaccini punti fermi sui quali la società presieduta dalla neo eletta Emanuela Martelli conta tantissimo, così come su Vittoria Renzoni. Fiducia anche sulle giovani Nagaja Sardelli e Adele Pierucci, quest'ultima rientrante da un lungo infortunio. Per completare il roster, sarà necessario inserire anche le under Sabia e Balestrazzi (già in campo nella passata stagione), oltre alle giovanissime Chiara Nanni e Matilde Corti, classe 2004.



Il ds Matteo Borsi comunque è al lavoro per cercare di potenziare un roster che garantisca un'adeguata tenuta per la serie B.