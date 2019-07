Siena Basket Rosa, nasce il progetto dell'Adpf Costone Siena e Asd Primo Salto O12

Un giorno importante nell’ambito del basket giovanile femminile senese. Grazie all'accordo della presidente dell’ADPF Costone Siena Emanuela Martelli e del direttore sportivo della ASD Primo Salto 012 Claudio Doretti, vede la luce un importante progetto di collaborazione sportiva denominato Siena Basket Rosa.L’accordo che è stato sottoscritto tra le due associazioni, va nella auspicata direzione di sinergie tra associazioni sportive senesi. Siena Basket Rosa mantenendo le caratteristiche delle società che vi aderiscono, si propone l’obbiettivo di promuovere il basket femminile nel nostro territorio. Il progetto si inserisce alla fine del ciclo dei corsi di minibasket: unendo le forze e le varie esperienze, le società interessate agevoleranno il passaggio delle ragazze dal minibasket al basket giovanile, consolidando la loro passione in questo sport.Il progetto è rivolto a tutte quelle ragazze che frequentano l’ultimo anno di minibasket e il primo anno di basket giovanile, e permetterà di migliorarne la preparazione tecnica, coordinativa ed educativa con allenamenti finalmente mirati alle caratteristiche delle ragazze.Inizialmente il progetto vedrà interessate le ragazze nate nel 2008 e nel 2009, e la squadra con il nome di Siena Basket Rosa parteciperà al campionato Esordienti regionale. Siena Basket Rosa vuole anche essere il più inclusivo possibile: il progetto è infatti aperto a tutte quelle società sportive di Siena e provincia che vi vorranno aderire, ed è anche un invito a tutte le ragazze che vorranno provare a giocare a basket.“Ci rende orgogliosi che una così giovane associazione come Primo Salto - commenta Claudio Doretti - collabori con una realtà storica e consolidata come quella dell’ADPF Costone. E’ sicuramente un riconoscimento al nostro lavoro. Unire le forze e le esperienze ci aiuterà ad offrire una didattica e un servizio sempre migliore”.“Finalmente la creazione di una squadra di esordienti tutta al femminile - ha dichiarato Emanuela Martelli, presidente dell’ADPF Costone Siena -. Un progetto che avevo in mente da tempo e che si concretizza con questo accordo. Nell’incontro con Claudio Doretti, che ringrazio davvero, è emersa da subito la volontà di entrambi di lavorare per la crescita umana e tecnica delle bambine. Accordi come questo, aperti a tutte le associazioni sportive che vorranno partecipare e a tutte le ragazze di Siena e provincia, sono la dimostrazione che si può fare gruppo e chi si può crescere insieme, mantenendo ciascuno le proprie caratteristiche”.