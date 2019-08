Al via l’avventura della Mens Sana Basketball

pallacanestro biancoverde sopravvive grazie al progetto della Polisportiva 1871

Il basket biancoverde continuerà a vivere al Palaestra, grazie al progetto della Polisportiva Mens Sana 1871: è tutto pronto per l’inizio della stagione che vedrà ai nastri di partenza una prima squadra e quattro formazioni giovanili. Sarà un nuovo inizio targato Polisportiva Mens Sana 1871, che ha deciso di mettersi nuovamente a disposizione della comunità senese e creare una sezione basket. Si potrà ripartire, in questo modo, con un progetto che abbia basi solide e con i colori biancoverdi che continueranno a sventolare sul palazzetto dello sport di viale Sclavo.“Ci sarà un pallone biancoverde – annuncia il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone – che rimbalzerà a Siena e sul parquet del Palaestra. Questo sarà possibile grazie all’affiliazione Mens Sana Basket Accademy della nostra società. Dopo aver rilevato il settore giovanile, con l’accordo di giugno scorso, abbiamo ritenuto giusto portare avanti anche il progetto della prima squadra, come sbocco naturale per i nostri giovani e per dare un punto di riferimento alla comunità senese. Il progetto, come abbiamo ribadito altre vote, è assolutamente aperto ai contributi di tutta la comunità senese, tifosi compresi. La sezione vivrà come tutte le nostre altre sezioni, cioè in equilibrio, in assoluta trasparenza per quanto riguarda entrate e uscite e grazie al lavoro dei nostri dipendenti e dei volontari che ruotano da sempre attorno alla Polisportiva. Ricordo che siamo una comunità di oltre tremila soci e che gestiamo tutt’ l’anno tre impianti unicamente con le nostre forze”.A guidare la sezione basket sarà il direttore generale Riccardo Caliani. “Sono orgoglioso – afferma Caliani – di far parte di questa nuova avventura, grazie alla Polisportiva che mi ha dato questa opportunità. Metterò a disposizione tutte le mie competenze, maturate negli anni di esperienza nel mondo del basket professionistico. Chiedo naturalmente l’aiuto e il contributo di tutti. Partiremo presumibilmente dal campionato di Promozione, spero che sia solo il primo passo di un lungo cammino per riportare il basket biancoverde in competizioni più consone alla storia della pallacanestro di questa città. Non dobbiamo avere fretta, però. Vogliamo costruire una realtà solida. Per quanto riguarda il roster della prima squadra siamo ormai quasi al completo, ci mancano solo alcuni ritocchi”.Direttore tecnico sarà Pierfrancesco Binella, che oltre a coordinare tutto lo staff tecnico, si occuperà della prima squadra e degli Under 18. “Siamo pronti – sostiene il direttore tecnico – per questa bella e stimolante avventura, che ci permette di far sopravvivere il basket a tinte biancoverdi, sia con la prima squadra che con il settore giovanile. L’ambizione è certo quella di riportare in alto la pallacanestro biancoverde, ma soprattutto di creare un progetto solido, dal punto di vista organizzativo e tecnico. Siam all’anno zero, ma contiamo già di fare passi importanti per scrivere un’altra pagina della storia del basket di questa città. La preparazione comincerà la prima settimana di settembre”. Faranno parte dello staff tecnico Nicola Discepoli che si occuperà dell’Under 15, Andrea Zanotti (Under 14) e Duccio Petreni (Under 13). “Li ringrazio – conclude Binella – per l’attaccamento e la disponibilità, sono sicuro che faremo un ottimo lavoro, potendo dare continui anche a quello prezioso che effettua il minibasket della Polisportiva”.