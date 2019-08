Basket, Virtus Siena: inizia la stagione, lunedÃ¬ 19 il raduno

Inizierà lunedì 19 agosto la stagione 2019/2020 della Virtus Siena, che nel pomeriggio si radunerà al PalaPerucatti per poi spostarsi presso NeoMedica, dove i giocatori svolgeranno visite mediche e test atletici, ai quali seguirà una cena.Dal giorno successivo, martedì 20, inizierà la preparazione vera e propria, con due settimane durante le quali la squadra si allenerà sia al Campo Scuola che sul parquet.Saranno 15 in totale i giocatori nel roster a disposizione di coach Maurizio Tozzi, che sarà affiancato dal vice Andrea Spinello e dall'assistente Filippo Papi: Federico Bianchi, Alessandro Nepi, Gianmarco Olleia, Gerlando Imbrò, Federico Casoni, Lorenzo Bovo, Alessio Sabia, Renè Ndour, Gianmarco Ricciardelli, Matteo Calvellini, Emilio Cerpi, Giulio Bartoletti, Tommaso Terni, Leonardo Cannoni e Marco Braccagni.Lo staff della squadra sarà composto dal team manager Simone Lenardon, il dirigente accompagnatore Gioberto Pallari, il direttore sportivo Gabriele Voltolini e l'addetto agli arbitri Fabio Fossi, mentre per quello che riguarda lo staff medico, il preparatore Giacomo Barbetti, i fisioterapisti Andrea Biagini e Giuseppe Lo Vecchio e il medico Carlo Cervelli.L'esordio ufficiale per la nuova Virtus 2019/2020 sarà il 1° settembre, quando i rossoblù disputeranno il primo incontro di Coppa Toscana, che vede i ragazzi di coach Tozzi inseriti nel girone A insieme a Costone Siena, Colle Basketball e Gea Basket.L'esordio, come detto, sarà domenica 1 agosto alle 18.30 a Colle di Val d'Elsa, mentre la settimana successiva, l'8 settembre alle 18 si terrà la stracittadina con il Costone al PalaOrlandi, per poi chiudere a Grosseto il 15. Per quello che riguarda le amichevoli prestagionali, queste si disporranno nel calendario a seconda dell'andamento degli impegni in Coppa: in caso di passaggio del turno, infatti, i rossoblu dovranno giocare un ulteriore spareggio.