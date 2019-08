Basket femminile, le formazioni dell'Adpf Costone Siena pronte per il via della stagione

Pronta ai nastri di partenza la stagione agonistica di tutte le formazioni della Pallacanestro Femminile Costone Siena.L’inizio dell’attività atletica è per tutti fissato per lunedì 26 agosto prossimo, al campo scuola "Renzo Corsi" di via Avignone, ancora una volta agli ordini di Franco Maggiorelli, preparatore capo sia del settore femminile che di quello maschile.Intanto sono stati definiti gli staff di tutte le squadre, ovvero de Il Drago e La Fornace, punta di diamante dell' associazione e partecipante anche quest’anno al campionato di serie B regionale, della Promozione, della under 18, under 16 e under 14, con la novità Esordienti, in sinergia con l’associazione Primo Salto.Il nuovo Consiglio direttivo, rinnovato a giugno scorso ed in carica per i prossimi due anni, ha lavorato per delineare una programmazione futura volta al miglioramento e alla crescita di ogni gruppo e di ogni ragazza.Queste le accoppiate tecniche. Serie B Il Drago e La Fornace: confermato il trio David Fattorini, capo allenatore, Francesco Borsi e Federico Ferrini assistenti. Promozione: confermato capo allenatore Ferrini, assistente la new entry Massimo Francini. Under 18: Fattorini capo allenatore, Valentina Bonaccini e Gaia Falini assistenti. Under 16: Francesco Borsi head coach e Ilaria Totaro vice. Under 14: per il gruppo più numeroso, accoppiata tutta nuova con Fabio Manganelli, anche responsabile minibasket di tutto il Costone, e Mara Bianconi sua vice. Infine le Esordienti tutte al femminile. Una formazione nuovissima, che giocherà sotto il nome di Siena Basket Rosa, e che sarà composta da ragazze sia dell’Adpf Costone Siena che di Primo Salto 012. Gli allenatori saranno a cura delle due associazioni. A breve verranno inoltre comunicati i roster di tutte le formazioni.Grande impegno da parte della'Adpf Costone, al fine di garantire a tutte le ragazze che vogliono giocare a pallacanestro, una opportunità di divertimento e di crescita.