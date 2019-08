Vismederi Costone: al via la preparazione

Primi due giorni di preparazione atletica per la Vismederi Costone Siena che proseguirà tutta la settimana a sostenere le sedute di allenamento al campo scuola, alternando anche le presenze, nei giorni di giovedì e venerdì, al PalaOrlandi. Questo significa, correre e sudare sì, ma anche iniziare a prendere contatto con il parquet e la palla a spicchi.Entrerà in azione dunque a breve, a fianco del preparatore atletico Franco Maggiorelli (ma i due sono in perfetta sintonia sulla tabella di marcia) anche coach Francesco Braccagni che per il momento si trova da solo a gestire il gruppo in quanto il suo vice Guido Zani è costretto a casa da una violenta crisi allergica che lo ha colpito proprio alla vigilia del raduno ufficiale. Il peggio comunque sembra passato, ma la paura è stata tanta. All’appello manca solo un giovane, l’under 20 Pietro Curti, in ferie con la famiglia, mentre ha risposto presente Alessandro Tognazzi (2004) rientrato prima del Palio dagli States dove ha sostenuto per tre settimane un Camp di basket presso un College universitario. Jacopo Carpitella, Giacomo Picchi e Federico Aiello, tutti classe 2003, completano il gruppo dei giovani aggregati alla prima squadra.Sul fronte opposto, chiamiamolo dei più ‘anziani’ tra tutti spicca il nome di Michele Catoni (classe 1982), tra i protagonisti della promozione in C1 nel campionato 2000/2001. Dopo 18 anni Michele si ripresenta in forma fisica smagliante per un’avventura tutta da decifrare, ma nel contempo appassionante, pronto a dare una mano alla causa costoniana. E poi ci sono i veterani, a iniziare dal capitano Luigi Bruttini, da una vita in maglia gialloverde, così come Duccio Benincasa e Filippo Catoni. Conferme anche per Vittorio Tognazzi, alla sua 3ª stagione al Costone, per i fratelli Giulio e Leonardo Chiti, quest’ultimo alle prese con un recupero dopo un’importante operazione a un ginocchio, Valerio Angeli, Marco Ceccatelli e Matteo Panichi. La novità assoluta è rappresentata da Ettore Monnecchi (2000), ex Mens Sana; poi due ritorni, quelli di Vittorio Zani e Giulio Carnaroli, ragazzi cresciuti al Costone che si sono messi a disposizione della Società. Infine una nota di colore: l’altra sera in via Avignone si è presentato in perfetta tenuta sportiva, anche il presidente Emanuele Montomoli che si è unito al gruppo per sostenere l’allenamento, ma sembra che su di lui, per il momento, la società abbia espresso delle riserve.