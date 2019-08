Virtus Siena e NeoMedica: il binomio si rafforza

La Virtus Siena e NeoMedica proseguono insieme nell'ottica di un miglioramento delle prestazioni degli atleti del settore giovanile rossoblù. Dopo la prima squadra infatti, che ha effettuato i test con gli innovativi macchinari messi a disposizione dalla clinica senese, una delle poche in Italia a potersi dotare di questi tipi di macchine, anche tutte le squadre giovanili effettueranno, la prossima settimana, i test atletici per misurare dei parametri fondamentali per la pallacanestro, quali corsa, forza, resistenza, salto e postura. Questo permetterà agli staff tecnici e medici rossoblu di lavorare al meglio anche a livello individuale su tutti i ragazzi.Si tratta di un accordo molto importante, che vedrà la settimana prossima la presenza di circa 150 atleti, tutti tesserati delle 10 squadre del settore giovanile Virtus che si presenteranno ai nastri di partenza della nuova stagione. Un numero elevato che mette in risalto l'appeal della società rossoblù, visti anche gli ottimi risultati del passato e degli ultimi anni.«E' un accordo importantissimo – dichiara il direttore sportivo rossoblù Gabriele Voltolini – che va nell'ottica di un rafforzamento delle collaborazione e di un sempre maggiore servizio e attenzione nei confronti dei nostri tesserati, a cui teniamo molto, in quanto rappresentano il futuro della nostra società. NeoMedica è un'eccellenza assoluta nel campo medico, per la Virtus è veramente un privilegio poter utilizzare tali macchinari, soprattutto per il settore giovanile; è un qualcosa che pochi in Italia possono vantare. Ringrazio la dirigenza di NeoMedica per questa grandissima opportunità e li ringrazio anche per il fatto che saranno anche per la prossima stagione sponsor di maglia della nostra prima squadra. Speriamo di essere protagonisti e di portare in alto il nome di NeoMedica in tutta la Toscana e non».