L'ex virtussino Amedeo Tessitori ai Mondiali con la maglia della Nazionale

Grande soddisfazione per tutta la Virtus Siena per la convocazione nella Nazionale italiana di Amedeo Tessitori, ragazzo cresciuto nel settore giovanile rossoblù, che parteciperà con gli azzurri ai Mondiali in Cina.



Arrivato a Siena nella stagione 2008/09, in maglia Virtus Amedeo ha vinto due scudetti giovanili, oltre ad una presenza fissa da titolare in prima squadra in DNA a 17 anni ed una Coppa Italia di A Dilettanti nel 2011 da MVP della finale, prima di lasciare la Virtus al termine della stagione 2011/12.



Un grandissimo in bocca al lupo ad Amedeo e a tutta la Nazionale italiana per i prossimi Mondiali!