Serie C Gold, inizia la stagione della San Giobbe Basket Chiusi

È iniziata ufficialmente la stagione sportiva della San Giobbe Basket Chiusi. Atleti, staff e dirigenti si sono radunati lo scorso 20 agosto con i giocatori che sono stati sottoposti alle visite mediche per l’idoneità agonistica. Mercoledì 21 agosto la squadra ha iniziato a faticare sul campo, iniziando il lavoro di preparazione fisica, dopo il saluto del presidente Paolo Capaccioli a tutti i componenti della squadra, conferme e nuovi innesti.Il presidente ha trasmesso la fiducia che la società nutre nella squadra e la consapevolezza di poter essere protagonisti, anche da neo promossi, nel campionato di C Gold. Lo staff tecnico è guidato dal coach Andrea Monciatti, che ha conquistato la promozione in C Gold da capo allenatore, coadiuvato dall’assistant coach Davide Semplici e dal preparatore atletico Roberto Cipollini. Completano lo staff la dottoressa Chiara Formentini, il fisioterapista Paolo Lochi ed il team manager Marco Cortellessa. Il roster dei giocatori è composto: Ceccarelli Leonardo, Cresti Francesco, Crinonia Martino, Dini Luca, Groppi Nicholas, Kuvekalovic Borko, Infanti Alessandro Lombardo Facciale Andrea, Mihaies Vasile Emilian, Radunic Matej, Rettori Luca, Sabbatino Nunzio, Zambonin Gabriele.Prima del campionato che avrà inizio il 29 settembre, la squadra sarà impegnata nella fase a gironi della Coppa Toscana e si contenderà il passaggio del turno ai quarti di finale con Amen Scuola Basket Arezzo, A.S.D. Valdisieve e A. Dil. C.S.Alberto Galli.La prima partita casalinga della stagione sarà la seconda giornata della Coppa Toscana in programma domenica 8 settembre alle ore 18:00 presso il palazzetto Coopersport di via Talamone a Chiusi Scalo contro Amen Scuola Basket Arezzo.