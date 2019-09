Coppa Toscana, dilagante vittoria per la San Giobbe Basket Chiusi

C.S. ALBERTO GALLI-SAN GIOBBE BASKET CHIUSI 64-110 (17-34; 34-61; 48-88)

Prima partita di Coppa Toscana e prima vittoria per la San Giobbe Basket Chiusi, che a Terranova Bracciolini, dopo due settimane di lavoro in palestra, scende per la prima volta in campo con tutti i giocatori del roster a referto con almeno 2 punti a testa, compresi i due giovani aggregati alla prima squadra.: Lici S. 4, Bruschi A. 6, Lucacci F., Camerini R. 12, Iacomini A. 2, Mascherini M. 11, Coradeschi D., Gueye P.M., Baldi E.M. 12, Falcioni L.V. 3, Merico M., Kebede M.J. 12.Coach Baggiani S., ass.ti Capponi L. e Del Vita F.: Ceccarelli L. 11, Cresti F. 2, Crinonia M. 13, Groppi N. 5, Kuvekalovic B. 12, Infanti A. 11, Lombardo Facciale A. 10, Mihaies V. E. 2, Radunic M. 23, Rettori L. 4, Sabbatino N. 14, Zambonin G. 3Coach Monciatti A., ass.te Semplici D. e Cipollini R.La prossima partita di Coppa Toscana è in programma domenica 8 settembre alle ore 18:00 presso il palazzetto Coopersport di via Talamone a Chiusi Scalo contro Amen Scuola Basket Arezzo.