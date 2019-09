Basket, la Virtus Siena batte Colle nell'esordio di Coppa Toscana

COLLE BASKET-VIRTUS SIENA 50-81 (9-18; 18-48; 31-68)

Esordio stagionale positivo per la Virtus Siena, che alla prima uscita in Coppa Toscana vince facilmente per 50-81 a Colle Val d’Elsa contro il Colle Basket, formazione di serie C Silver.Una partita messa sui giusti binari dai ragazzi di coach Tozzi sin dal primo quarto, quando un’ottima pressione a livello difensivo ed una buona esecuzione in attacco, condita dalle triple di Imbrò, permettono ai rossoblu di prendere nove punti di vantaggio già dopo i primi 10 minuti.E’ nel secondo quarto però che i virtussini danno l’allungo decisivo, approfittando anche dell’imprecisione al tiro dei padroni di casa, e portandosi sul +30 (18-48).Nel secondo tempo poi la Virtus rallenta e, forte di un ampio vantaggio, gioca la partita concentrandosi sui dettagli e mettendo a posto le sbavature del gioco che, con due sole settimane di lavoro sulle spalle, devono ancora essere messa a punto.Colle prova a mettere sul parquet la giusta intensità per affrontare un avversario di una categoria superiore, ma questa non basta ai colligiani per riavvicinarsi, ed il punteggio alla sirena finale vede i rossoblù trionfare per 50-81, un risultato che fa iniziare la Coppa Toscana con il piede giusto.: Noviello 5, Capaccio 3, Iozzi 9, Ricci, Peruzzi, Cucini E., Del Cucina 15, Ceccatelli, Nistico 13, De Santis 6, Rettori 2, Cucini M.. All. Meoni: Bartoletti 9, Calvellini, Braccagni, Imbrò 18, Sabia 20, Olleia 10, Ndour 8, Nepi 4, Bovo 3, Casoni 9, Terni. All. Tozzi