Mens Sana Basketball: inizia l’avventura

E’ partita oggi, lunedì 2 settembre, con il raduno sul campo centrale del PalaEstra, l’avventura della sezione basket della Polisportiva Mens Sana 1871. Prima squadra (Promozione), under 18, under 15, under 14 e under 13: tutti insieme per iniziare la nuova stagione biancoverde. Presenti all’appuntamento anche i dirigenti della società con in testa il presidente Antonio Saccone, oltre al direttore generale della sezione Riccardo Caliani e al responsabile tecnico Pierfrancesco Binella.“Inizia questa bella avventura – ha detto il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone – grazie alla nostra società il basket biancoverde continuerà a vivere, con una prima squadra e diverse squadre giovanili. E’ il frutto dell’impegno della Polisportiva, dei nostri uffici, dei dirigenti e dei tanti soci volontari che gravitano attorno alla società. Il progetto, come abbiamo ribadito altre volte, è assolutamente aperto ai contributi di tutta la comunità senese, tifosi compresi, ma questa sezione vivrà come tutte le nostre altre, cioè in equilibrio, in assoluta trasparenza per quanto riguarda entrate e uscite. Prosegue dunque l’impegno della Polisportiva Mens Sana 1871 nel basket senese”.“Cominciamo a lavorare – ha spiegato il direttore tecnico Pierfrancesco Binella, che in particolare si occuperà di prima squadra e Under 18, oltre a coordinare tutto lo staff - siamo consapevoli dell’impegno, ma anche entusiasti per questa nuova avventura, che porteremo avanti tutti insieme, convinti di poter costruire passo dopo passo un progetto solido. E’ l’anno zero, confidiamo di poter fare qualcosa di bello e positivo, a partire dai ragazzi che fanno parte delle giovanili”. Per quanto riguarda lo staff tecnico Nicola Discepoli si occuperà dell’Under 15, Andrea Zanotti (Under 14) e Duccio Petreni (Under 13). “Li ringrazio – ha concluso Binella – per l’attaccamento e la disponibilità, in un lavoro che darà continuità a quello prezioso che effettua il minibasket della Polisportiva”.