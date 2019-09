Riparte il minibasket alla Virtus Siena: venerdÃ¬ 6 settembre l'open day

A settembre finisce l'estate ma riparte il minibasket per bambini e bambine. Al PalaPerucatti si riaccendono i motori dei più piccoli, accompagnati dal nutrito gruppo di istruttori federali della Virtus Siena guidato dal responsabile Lorenzo Bicchi.Il 6 settembre dalle 18 alle 19.30 è open day per annate da 2014 a 2009. Per tutte le promozioni consultare la pagina Fb Virtus Siena o prendere contatto con la segreteria. Dal giorno 9, invece, inizio dei corsi veri e propri. Confermatissimo l’appuntamento gratuito del sabato mattina per i più piccoli del microbasket (2014-2015) a partire dal 21 settembre.Ampliato lo staff tecnico guidato da quello che può essere considerato il riferimento del minibasket senese, Lorenzo Bicchi, e che si muoverà sotto la supervisione attenta e costante del professor Sandro Finetti. Insieme ai veterani Francesco Cappelletti, Martina Farnetani, Anna Oliva, Filippo Papi e Francesca Paoli, Andrea Spinello, si prenderanno cura dei piccoli atleti anche tante nuove leve fresche del primo anno di corso federale (Francesco Cannoni, Filippo Totaro, Giacomo Gandolfi, Giulia Oliva, Chiara Agnello, Emma d’Angelo e Giulia Ciacci). Ma non basta, ci saranno anche vecchie conoscenze del basket mini e non, Ylenia Girolami e Stefano Simeoli, o addirittura ancora giocato, con Alessandro Nepi e Gianmarco Olleia.Uno staff preparatissimo e profondo che permette di continuare a curare le importanti collaborazioni con altre società del territorio alle quali Virtus è attenta e disponibile. Raddoppia quella con ADS Basket Poggibonsi a guida Filippo Papi estendendosi anche al basket femminile che, per le due società, sarà seguito da Cappelletti e Paoli. Targato Virtus anche il personale tecnico che cura i corsi dello Sporting GAU ad Arbia. Ultima ma non ultima la collaborazione con Asciano Basket dalla serie D fino ai piccoli.