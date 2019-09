Basket Coppa Toscana, la San Giobbe Chiusi sconfitta da Arezzo

SAN GIOBBE BASKET CHIUSI-AMEN SCUOLA BASKET AREZZO 68-80 (28-20; 44-38; 59-58)

Seconda partita di Coppa Toscana e primo impegno casalingo per la San Giobbe Basket Chiusi, sconfitta dall’Amen Arezzo, che si aggiudica la gara grazie all’allungo decisivo nel quarto periodo.Buona partenza per la San Giobbe che chiude il primo quarto avanti 28-20, nella seconda frazione Arezzo riduce il gap e all’intervallo lungo il punteggio è sul 44-38.Nel terzo periodo gli aretini completano la rimonta e l’ultima decisiva frazione si apre con San Giobbe avanti di una sola lunghezza (59-58). I troppi errori al tiro della nostra formazione permettono ad Arezzo di portare a casa la contesa e i due punti, nonostante i ragazzi della San Giobbe abbiano provato a recuperare la partita fino alla fine.La prossima ed ultima partita del girone eliminatorio di Coppa Toscana è in programma sabato 14 settembre alle ore 18:30 presso a Pontassieve contro la A.S.D. Valdisieve.: Ceccarelli L. 3, Crinonia M. 8, Mihaies V. E. n.e., Groppi N. 2, Kuvekalovic B. 9, Infanti A. 10, Radunic M. 21, Zambonin G. 5, Sabbatino N. 3, Cresti F. n.e., Rettori L. n.e., Lombardo Facciale A. 7,Coach Monciatti A., ass.te Semplici D. e Cipollini R.: Rodriguez 8, Cutini 26, De Bartolo 6, Valeri ne, Tenev 24, Fascetto ne, Di Nuzzo ne, Castelli 6, Giommetti 9, Provenzal 1.Coach Milli