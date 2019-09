Costone-Virtus, in scena il derby senese per la Coppa Toscana di basket

Aria di derby a Siena. Oggi, mercoledì 11 settembre, alle 21 al PalaOrlandi la Virtus Siena affronterà la Vismederi Costone per la seconda giornata del girone A di Coppa Toscana.Una partita che ha sempre il suo fascino, un derby cittadino che ha fatto e continua a fare la storia della pallacanestro senese quello tra Virtus e Costone, con la Virtus militante in serie C Gold e la Vismederi in Silver che lo scorso anno ha sfiorato la promozione.Un derby in famiglia quindi per i Braccagni, con il padre Francesco (coach del Costone) ed il figlio Marco (aggregato alla Virtus) che si incontreranno per la prima volta da avversari sul parquet del PalaOrlandi.Entrambe le squadre arrivano a questa seconda giornata di Coppa Toscana da due convincenti vittorie, la Virtus contro Colle Basket ed il Costone contro la Gea Grosseto.Ecco le parole del vice allenatore rossoblù Andrea Spinello in vista della prossima partita:«Abbiamo giocato abbastanza bene nella prima uscita stagionale, siamo riusciti ad eseguire le cose che abbiamo preparato in questo inizio di preparazione. Stiamo continuando a lavorare bene, i ragazzi si stanno impegnando molto con le doppie sedute mattina e sera».«Con il Costone ci aspetta sicuramente una partita un po' più complicata rispetto alla scorsa, sono una buona squadra e l'aria di derby si sente sempre. Per noi sarà una partita importante perché potremo confrontarci con un avversario di livello, e proveremo a mettere sul parquet tutto ciò che stiamo provando in allenamento».«Sì, esatto. Dopo aver saltato la partita a Colle Val d'Elsa questo sarà l'esordio stagionale per Federico, che è per noi un giocatore importante ed un punto di riferimento per tutto il gruppo, in qualità di capitano. E' un gruppo che si sta aggregando bene, si vede l'alchimia sia dentro che fuori dal campo tra il gruppo dei “veterani” e i più giovani»."Sarà sicuramente una bella emozione – afferma invece il tecnico della Piaggia, Maurizio Tozzi –, non capita tutti i giorni affrontare da avversario il figlio. Lo faremo lealmente, con la massima sportività, ma soprattutto con l’affetto che ci lega."Sarà anche il derby degli ex con il grande assente della serata, Alessandro Nepi che nel frattempo è volato in Nuova Zelanda; dalla parte Vismederi invece la maglia da ex la veste, oltre a Vittorio Tognazzi, anche Marco Ceccatelli che ha fortemente voluto continuare la propria esperienza al Costone, dove tecnico e dirigenti gli hanno rinnovato ampiamente la fiducia.Anche i due allenatori hanno avuto destini incrociati, Braccagni alla Virtus con una promozione in B nel 2016, e Tozzi al Costone (serie C) per due stagioni dal 2005 al 2006.