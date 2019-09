La Virtus Siena supera il Costone e si porta in vetta al girone di Coppa Toscana

COSTONE SIENA-VIRTUS SIENA 62-69 (16-13; 29-33; 44-52)

Seconda vittoria per la Virtus Siena in Coppa Toscana, che batte il Costone in trasferta 62-69 guadagnando la vetta del girone A.Avvio contratto da entrambi i lati, con molta intensità ma poca brillantezza, dovuta forse ai carichi di lavoro di entrambi i gruppi che ancora si fanno sentire. Nonostante i molti errori da una parte e dall’altra sono i padroni di casa ad uscire meglio nel primo quarto, portandosi avanti 16-13.Nel secondo quarto i rossoblù iniziano a prendere in mano la partita, grazie alle iniziative di Casoni, Bianchi e Sabia, che portano la Virtus fino al +7, salvo poi subire il rientro sul finire del quarto del Costone, che si riporta sul 29-33 con il quale le squadre tornano negli spogliatoi.I rossoblù tornano in campo dopo l’intervallo con la giusta convinzione, toccando la doppia cifra di vantaggio e controllando la partita, senza però riuscire a chiuderla, con i ragazzi di coach Braccagni capaci di rimanere a contatto grazie anche ai viaggi in lunetta.Nel quarto periodo, con il Costone tornato a -8, è Olleia a caricarsi la squadra sulle spalle, portando i virtussini sul +10, 55-65 a due minuti dalla fine. In questo momento però, con la partita che si stava avviando verso la sirena finale con la Virtus in controllo, si accende Panichi, che segna 7 punti in fila che riportano i suoi sul -3 a meno di un minuto dalla fine, con i padroni di casa che hanno vanificato l’azione del potenziale pareggio pestando la linea di fondo e regalando il pallone ai rossoblu, che con un 4/4 dalla lunetta di un chirurgico Imbrò chiudono la partita sul 62-69.Domenica alle 18.30 a Grosseto i rossoblù affronteranno la Gea nell’ultimo turno di Coppa Toscana. Una vittoria, a prescindere dal risultato del Costone contro il Colle Basket, regalerebbe ai ragazzi di coach Tozzi il primo posto nel girone ed il passaggio del turno.: Benincasa 16, Catoni, Chiti 4, Tognazzi 9, Bruttini 17, Angeli 6, Panichi 10, Carnaroli, Ceccatelli, Zani ne, Carpitella ne, Aiello ne. All. Braccagni: Bartoletti 8, Olleia 18, Imbrò 10, Ndour 1, Casoni 14, Bianchi 12, Sabia 6, Bovo, Cerpi, Terni, Calvellini ne, Braccagni ne. All. Tozzi