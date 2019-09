''70 volte Virtus'', parte la campagna abbonamenti rossoblÃ¹

Parte la campagna abbonamenti della Virtus Siena per la stagione 2019/2020, nella quale i rossoblù affronteranno nel campionato di basket di serie C Gold."70 volte Virtus", questo il nome della campagna. Tanti sono infatti gli anni trascorsi da quando don Armando Perucatti, nel 1950, fondó la Società Sportiva Virtus Siena.Il prezzo per l'abbonamento intero per tutte le partite casalinghe della stagione sarà di 50 euro, mentre per i soci il costo dell'abbonamento sarà di 30 euro. La tessera per diventare socio Virtus avrà invece un costo di 50 euro.Per quanto riguarda le singole partite, il costo del biglietto intero sarà di 8 euro, mentre il ridotto, riservato ai soci che non hanno sottoscritto l'abbonamento, a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (da 0 a 6 anni ingresso gratuito) e agli over 70, sarà 5 euro.Inoltre la società, per rinsaldare ancora di più il legame con il territorio, destinerà 5 abbonamenti gratuiti a contrada, riservati ai gruppi piccoli, con la possibilità per i genitori accompagnatori di acquistare biglietti o abbonamento a prezzo ridotto.Sarà possibile acquistare gli abbonamenti da lunedì 16 settembre a domenica 6 ottobre presso la segreteria o il bar Virtus, dalle 15 alle 19. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria allo 0577221055 o tramite mail all'indirizzo post@virtus-siena.it.