Basket, la Virtus Siena a Grosseto per l'ultima partita del girone di Coppa Toscana

Archiviata la vittoria contro il Costone, è tempo per la Virtus di pensare al prossimo ed ultimo impegno del girone di Coppa Toscana.Domenica 15 settembre alle 18 al Palasport di Grosseto i rossoblù affronteranno la Gea Grosseto per l'ultima giornata del girone A. La partita vedrà la Virtus, prima a punteggio pieno, affrontare i grossetani, che arrivano dalla vittoria 56-55 contro Colle Basket.Una vittoria significherebbe per i ragazzi di coach Tozzi il passaggio del turno, che porterebbe i virtussini ad affrontare poi ai quarti di finale la migliore seconda di tutti i sette gironi della competizione.Ecco le parole del vice allenatore rossoblù Andrea Spinello in vista della prossima partita:«La partita è stata tosta, come ci aspettavamo in quanto derby. L'intensità è stata molto alta, ma abbiamo reagito bene. Su qualche situazione abbiamo avuto qualche difficoltà, dovuta anche al valore degli avversari ed alla loro intensità, e sono i punti sui quali dovremo lavorare da qui all'inizio del campionato, iniziando dalla partita di domani».«Grosseto ha perso la prima partita contro il Costone, e si è poi imposta in casa contro Colle nella seconda giornata. Dovremo continuare ad esprimere sul parquet tutto quello che stiamo preparando il allenamento, con precisione e cercando di mettere a posto i piccoli errori che abbiamo commesso nell'ultima uscita».«Il lavoro questa settimana è stato ovviamente spezzettato dalla partita di mercoledì contro il Costone, ma i ragazzi continuano a lavorare bene. Ovviamente abbiamo dovuto modificare le sedute sia per quello che riguarda la parte atletica che tattica, le abbiamo adattate al doppio impegno di questa settimana».