La Virtus Siena ospita Quarrata per i quarti di finale di Coppa Toscana

Superato al primo posto il girone di Coppa Toscana, la Virtus Siena è attesa ora dai quarti di finale della competizione. Domenica alle 18 al PalaPerucatti i rossoblù affronteranno Quarrata, formazione di serie C Silver, in una sfida da dentro-fuori che varrà la qualificazione alle Final Four di Coppa Toscana, che si terranno a gennaio durante la pausa del campionato.Quarrata si è qualificata ai quarti di finale come miglior seconda di tutti e sette i gironi, avendo chiuso il girone B con 4 punti, al pari con Agliana, che ha però avuto la meglio in classifica per la classifica avulsa.Ecco le parole del vice allenatore rossoblu Andrea Spinello in vista della prossima partita:«Quarrata è una buona squadra di C Silver, che è stata costruita per tentare il salto di categoria in C Gold. Hanno giocatori importanti per la categoria come Toppo e Nesi e arrivano motivati per tentare l'accesso alle Final Four».«Sarà una partita sicuramente più complicata delle ultime, perché di fronte abbiamo un avversario di livello ed è una partita secca che vale il passaggio del turno e la qualificazione alle Final Four. Ritorneremo a giocare in casa, al PalaPerucatti, e sicuramente questo sarà un stimolo in più, poter tornare a giocare davanti al nostro pubblico».«E' stata una buona settimana di allenamenti. Rispetto all'ultima partita a Grosseto rientreranno Imbrò, Bianchi e Ricciardelli, quindi ci presenteremo al completo».