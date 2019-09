Acea è il nuovo main sponsor della Virtus Siena. L'azienda, attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente, marchio importantissimo a livello nazionale e non solo, ha deciso di investire su Siena e sul basket con la società rossoblù.Acea ha deciso di sposare il progetto Virtus, un progetto importante, pluriennale, sia per quello che riguarda la prima squadra che il settore giovanile, nel quale in passato la società è stata ai vertici assoluti nazionale e dove mira, con calma e programmazione, a ritornare, come già dimostrato lo scorso anno con il raggiungimento della Finali Nazionali nella categoria under 15 Eccellenza e nel 3vs3 under 18.Il marchio Acea è un nome di spicco nel panorama cestistico, avendo già sponsorizzato in passato un'altra Virtus, la Virtus Roma, dalla stagione 2011/12 alla stagione 2015/16 in serie A. E' un grande onore quindi per la Virtus poter portare per alcuni anni questo main sponsor sulle maglie.Lo sponsor arriva dopo cinque anni bellissimi con il main sponsor “La Sovrana Pulizie”, che ha accompagnato la Virtus nella risalita dopo l'autoretrocessione in C2 di sei anni fa e conta in questi anni due promozioni in serie B. L'azienda senese, uno degli sponsor più longevi della società, rimarrà comunque sulle maglie come sponsor, assieme a NeoMedica, Bruschi e Sartini.Le maglie che i rossoblù indosseranno in questa stagione in serie C Gold porteranno anche la scritta “70” sopra al logo, che celebra i 70 anni dalla fondazione che la società, fondata da Don Armando Perucatti nel 1950, celebra in questa stagione.«Abbiamo raggiunto questo accordo che durerà tre anni - dice Fabio Bruttini, presidente della Virtus - un triennio che spero si riveli ricco di soddisfazioni per la società e per Acea. Per questa partnership devo ringraziare l'intervento del sindaco di Siena Luigi De Mossi, che è stato decisivo per chiudere questo accordo di collaborazione».«La Virtus è una delle migliori società in Italia, soprattutto a livello giovanile - commenta Luigi De Mossi, sindaco del Comune di Siena - Lo sport non è solo tifo ma anche servizio, disponibilità e solidarietà. I risultati non sono mai un momento episodico, ma il risultato di un impegno serio e professionale come quello che ha messo la Virtus sul nostro territorio».«Stare sul territorio ed accompagnarlo nella crescita - conclude Piero Ferrari, amministratore delegato di AdF - questo vuole costruire Acea. La formula di accompagnare una società che porta tanta storia sulle sue spalle ci è sembrato un elemento importante perché Acea possa essere non solo una società che distribuisce acqua ma che accompagni il territorio nel suo sviluppo».