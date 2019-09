Virtus Siena, presentate tutte le squadre della stagione sportiva 2019/2020 - FOTOGALLERY

Giornata importante quella di lunedì 23 settembre per la Virtus Siena. Dopo la presentazione del nuovo sponsor Acea, al PalaPerucatti si è svolta la presentazione delle squadre, dal minibasket alla formazione che disputerà il campionato di Serie C Gold.Tanti i ragazzi ed il pubblico sugli spalti, che hanno assistito alla presentazione, oltre che dei giocatori di ogni squadra, anche degli staff tecnici e dirigenziali.Una serata anche in onore del compianto Stefano Morandini, scomparso pochi giorni fa, grande personaggio del panorama cestistico e della città senese.Durante la cerimonia è stata anche consegnato un ricordo a Carlo Piperno, una targa ed alcune foto che lo ritraggono sulle panchine rossoblù, per ringraziarlo dei tanti anni passati alla Virtus, anche come responsabile del settore giovanile.Al termine della serata è avvenuto anche il taglio del nastro ai nuovi locali, frutto dei lavori di ristrutturazione, grazie anche ai quali i rossoblù potranno tornare, da questa stagione, a disputare le partite casalinghe al PalaPerucatti.«E' stata una giornata storica per la Virtus – commenta il presidente Fabio Bruttini - Abbiamo firmato un contratto di sponsorizzazione con una società che non ha bisogno di presentazione, leader nel campo dell'energia e dell'acqua in Italia come Acea. E' un nome molto importante che ci deve responsabilizzare ancora di più nella nostra attività. Sono felice perché è una partnership che durerà tre anni, e per una società come la nostra è un punto di partenza importante per il lavoro che dobbiamo fare e programmare negli anni».«Stasera è stata una bellissima serata – continua Bruttini - con tutte le squadre dal minibasket ai senior, l'inaugurazione delle nuove sale dopo i lavori di ristrutturazione, che ci permetteranno di tornare a giocare le partite casalinghe al nostro palazzetto, un motivo di soddisfazione per tutti, perché torneremo a casa nostra».