Basket femminile, l'Adpf Costone Siena a Firenze per la Coppa Toscana

Ultima giornata di Coppa Toscana Femminile con il Drago e la Fornace impegnata oggi, domenica 6 ottobre alle 19, sul campo fiorentino della Sestese, alla ricerca di una vittoria che possa consentire alle ragazze di coach David Fattorini di sperare ancora nel passaggio del turno.La favorita rimane però la Number 8 di S.Giovanni V.no che guida la classifica con 4 punti all’attivo, contro i 2 di Costone e Avvenire 2000 che stasera si affronteranno con inizio alle ore 19 al PalaValenti di Firenze. La Number 8 sulla carta ha un impegno abbastanza facile contro la Synergy V.no, ferma a 0 in classifica, ma trattandosi di un vero e proprio derby tutto può succedere. Senza dubbio c’è grande equilibrio in questo girone che rimane ancora aperto a qualsiasi esito.Nel caso in cui non dovesse arrivare il passaggio del turno, nessuno ne fa un dramma, tanto meno il tecnico senese: "Siamo una squadra in allestimento, passatemi questo termine – sostiene Fattorini – in quanto abbiamo inserito al nostro interno tantissime giovani e due elementi nuovi, Bianconi e Poletti, che sono venute da fuori e che sicuramente necessitano di un po’ di tempo per ambientarsi. Queste gare di precampionato devono servire principalmente a forgiare il gruppo e nel contempo provare certe alchimie di gioco. Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose, ma non illudiamoci, di lavoro da fare ce n’è ancora molto."