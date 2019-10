Basket Serie C Silver, contro Fucecchio al via il campionato del Costone Siena

Due seri infortuni rischiano di compromettere l’inizio di Campionato per la Vismederi Costone che questo pomeriggio, domenica 6 ottobre, alle ore 18 affronterà a Fucecchio, contro la Folgore, il primo impegno in serie C Silver.Non saranno della gara infatti il play Duccio Benincasa (strappo muscolare a una coscia) e la guardia Vittorio Tognazzi, alle prese con una forte distorsione a una caviglia. Entrambi hanno seguito l’ultimo allenamento venerdì sera ai bordi del campo, il primo sostenendo un lavoro differenziato, il secondo appoggiandosi alle stampelle. Un quadretto certamente poco rassicurante alla vigilia di un confronto che invece doveva essere un preliminare per il buon avvio di stagione."Sono assenze importanti – spiega coach Francesco Braccagni – due elementi chiave del nostro quintetto base che dovranno fare da spettatori, proprio non ci voleva. La squadra ci teneva a iniziare con il piede giusto, ma non è detto che tutto sia compromesso, giocheremo questa partita con la voglia di ben figurare e con lo stesso piglio che stiamo mettendo nel lavoro settimanale."E in effetti, guardano la seduta di allenamento di venerdì sera, era palpabile la voglia dei ragazzi di tenere alta la tensione e la concentrazione in vista di questo primo match che vedrà la Vismederi impegnata su un campo assai difficile, contro una squadra che ha sempre dato del filo da torcere e che potenzialmente è tra le candidate all’ingresso nei play-off che quest’anno dovranno indicare l’unica promozione alla serie superiore, nessun passaggio diretto quindi in C Gold. La gara verrà diretta da Piram e Volpi della sezione di Livorno.