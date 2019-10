La Virtus Siena vince all'esordio casalingo contro Montevarchi

ACEA VIRTUS SIENA-WEBKORNER-SICI FIDES MONTEVARCHI 75-66 (21-17; 40-34; 60-52)

Vittoria all'esordio casalingo per l'Acea Virtus Siena che supera la Fides Montevarchi per 75-66 al termine di una partita difficile e, a dispetto del risultato, in bilico fino alla sirena finale.Buon avvio per entrambe le squadre, con Montevarchi che si appoggia spesso a Malatesta mentre l'Acea trova soluzioni con Olleia e Bartoletti. E' la Virtus a dare il primo parziale, toccando il 17-6, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio. Montevarchi non molla e continua a giocare la sua pallacanestro, tornando a contatto grazie anche ad alcune palle perse banali dei rossoblù, terminando il primo quarto sul 21-17. Nel secondo quarto Bianchi piazza da solo un parziale di 6-0 che porta la Virtus nuovamente sul +10 (31-21). Come nel primo quarto però i virtussini non riescono ad allungare, e la Fides ne approfitta riportandosi a -5 con il canestro di Malatesta. Il punteggio si mantiene sempre con la Virtus avanti di poche lunghezze, con i rossoblù che, nonostante le difficoltà, riescono a chiudere il primo tempo sul 40-34 con l'appoggio alla tabella sulla sirena di Bianchi.Terzo quarto che inizia con un super Ndour che riporta l'Acea in doppia cifra di vantaggio (44-34). Il punteggio si mantiene stabile fino a che un doppio fallo di Imbrò (sul tiro e poi fallo tecnico) regala alla Fides la possibilità di riportarsi a contatto, che gli ospiti raccolgono tornando sul -5 (49-44). Una tripla di Bianchi dà ossigeno all'Acea, ma Malatesta continua a mettere punti a referto fino al -4 ospite sul 52-48. Sul finire del quarto, un 2/2 dalla lunetta di Casoni ed un canestro in penetrazione di Olleia portano la Virtus sul +8 (60-52) che chiude il terzo quarto. Nell'ultima frazione la Virtus appare subito in difficoltà: i ragazzi di coach Tozzi non riescono a mettere punti a referto e Montevarchi torna a farsi sotto. Sono due liberi di Imbrò a sbloccare il tabellino rossoblù dopo 4 minuti, ma la Fidea sembra aver trovato continuità in attacco e 4 punti in fila di Sereni mettono la partita in parità a quota 62. Ndour dalla media segna il primo canestro dal campo della Virtus, ed una palla recuperata di Bartoletti porta la Virtus sul +3 con Imbrò dalla lunetta. E' proprio Imbrò che, in un momento di assoluta difficoltà offensiva, trova dalla lunetta i punti del mini-allungo. La difesa rossoblù regge, Ndour è un fattore a rimbalzo, e due tiri liberi di Bartoletti uniti alla tripla finale di Casoni scrivono la definitiva parola fine sull'incontro, che termina 75-66.: Bartoletti 10, Bianchi 11, Ricciardelli, Sabia 2, Olleia 20, Cerpi ne, Imbrò 14, Ndour 13, Braccagni ne, Casoni 5, Terni, Bovo. All. Tozzi: Provvidenza 13, Yerandy 13, Hasanaj ne, Caponi ne, Baldinotti 2, Setti, Sereni 12, Dainelli 3, Caponi ne, Ndaw 4, Malatesta 15, Bonciani 4. All. Paludi