Basket Coppa Toscana femminile: l'Adpf Costone Siena vince a Firenze ma non si qualifica

SESTESE AVVENIRE 2000-IL DRAGO E LA FORNACE SIENA 40-57 (9-13, 15-29, 27-45)

Secondo successo consecutivo per il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena che questa volta vince in trasferta a Firenze contro l’Avvenire 2000, nella 3ª e ultima gara di Coppa Toscana, ma la qualificazione è per la Number 8 di S.Giovanni V.no che nella 1ª giornata era riuscita a superare proprio il Costone tra le mura amiche. Al di là di questo, la compagine senese ha dimostrato in questa circostanza di essere ulteriormente in crescita sotto tutti i punti di vista, anche sotto il profilo del gioco. La rientrante play Bonaccini è risultata senza dubbio la migliore in campo con i suoi 16 punti realizzati; buone anche le prove di Poletti, Renzoni e Pierucci, ma tutta la squadra ha ampiamente meritato la vittoria che è stata costruita grazie a una 2ª e 3 frazione da manuale, dove le senesi hanno trovato a ripetizione la via del canestro, non lasciando scampo alle avversarie.: Losi 7, Fortini 10, Giovannini 4, Trucioni 6, Zani 2, Morlotti 3, Pieretti 1, Matteini 4, Pitau 3, Fatighenti, Zara, Marangoni. All. Pavi: Bianconi 7, Sardelli 4, Poletti 10, Bonaccini 16, Dragoni 2, Renzoni 8, Pierucci 6, Sabia 2, Ginanneschi 2, Dragone, Corti, Pastorelli, All. FattoriniARBITRI: Panicucci e Santacroce