Basket Serie C Gold, la Virtus Siena in trasferta ad Altopascio per mantenere la vetta

Dopo le due vittorie raccolte nelle prime due giornate ed il primo posto in classifica insieme a Castelfiorentino, l'Acea Virtus Siena è pronta ad affrontare la seconda trasferta della stagione.



Domenica alle 18 al palasport "S. Pertini" di Ponte Buggianese (PT) i rossoblù scenderanno in campo contro la Bama Basket Altopascio, per la terza giornata del campionato di Serie C Gold.



Altopascio arriva da due sconfitte nelle prime due uscite, in casa contro la Pallacanestro Prato ed in trasferta a Livorno contro la Pielle. Due risultati che relegano la Bama all'ultimo posto della classifica assieme a Montale e Synergy Valdarno.



Ecco le parole del vice allenatore della Virtus Andrea Spinello in vista della prossima partita:



Una vittoria sofferta contro Montevarchi nell'ultimo turno, come è andata?



«E' stata la partita che ci aspettavamo. Montevarchi è una buona squadra, è stata una partita sofferta ma alla fine siamo riusciti a portarla in casa. Era una partita importante per noi essendo l'esordio casalingo al PalaPerucatti».



Trasferta contro Altopascio, che squadra è la Bama?



«Altopascio è una buona squadra. Hanno un ottimo quintetto, con la guardia Stefano Orsini, fratello dell'ex Virtus Simone, e il lungo Trillò, lo scorso anno a San Giovanni Valdarno in maglia Synergy, entrambi molto pericolosi, così come l'altro lungo Meucci».



Cosa servirà nella prossima partita?



«Non dobbiamo farci ingannare dalle prime due partite, perché in entrambe le sconfitte Altopascio è riuscita a fare la partita, mantenendosi punto a punto per tre quarti e cedendo solo nel finale contro due squadre di ottimo livello».