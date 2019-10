Basket Serie C Silver, il Costone all'esordio casalingo contro Livorno

La Vismederi Costone scenderà in campo questa sera, sabato 12 ottobre, alle ore 21,15 al PalaNannini nell’anticipo della 2ª giornata del campionato di basket di Serie C Silver.Purtroppo la squadra di coach Francesco Braccagni si presenterà ancora una volta a ranghi fortemente incompleti a causa degli infortuni di Duccio Benincasa e Vittorio Tognazzi che sono sì in via di recupero, ma non ancora indisponibili. A questi si aggiunge Leonardo Chiti in procinto di rientrare, ma questo forse avverrà solo la prossima settimana. Una vigilia di gara dunque per nulla allettante quella che si prospetta in casa Vismederi dove ancora una volta si dovrà fare affidamento ai ‘superstiti’ e ai giovani per colmare queste assenze pesanti. Non che non ci sia fiducia in questi ultimi, ma l’esperienza conta molto.La Brusa Livorno è reduce da una sconfitta rimediata tra le mura amiche nel posticipo della 1ª giornata disputatosi martedì scorso, dove i pisani del Valdera, neo promossi in C Silver, hanno avuto la meglio imponendosi per 73-81. Sarà doveroso dunque per i senesi stasera recuperare quella mentalità vincente che li ha contraddistinti nella parte finale della scorsa stagione, ma soprattutto dovrà cambiare, rispetto alla prima uscita di Fucecchio, la grinta e la determinazione, componenti essenziali per sopperire alle pesanti défaillance. Arbitreranno la gara Carlotti della sezione di Pisa e Parigi della sezione di Firenze.