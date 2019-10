Basket Serie B femminile, contro Perugia la prima di campionato dell'Adpf Costone Siena

Primo impegno di campionato per le ragazze del Il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena che questo pomeriggio, domenica 13 ottobre, alle ore 18 al PalaNannini, inizieranno il proprio cammino in serie B. Avversaria di turno Perugia, che rappresenta una sorta di novità per un girone che doveva essere tutto di marca toscana e che invece ci regala la presenza dell’Umbria, ma non solo.E' la Liguria infatti ad avere una gran bella rappresentanza con ben quattro formazioni al via: Savona, Lavagna, La Spezia e Pegli (Genova). Le altre squadre sono tutte vecchie conoscenze del Costone, fatta eccezione per Grosseto, neo promossa in cadetteria. La formula prevede, anzi dovrebbe prevedere, prevederà… in quanto ancora la Fip non ha deciso le regole del gioco.In attesa dunque di sapere quanti saranno promossi o retrocessi, la nuova stagione parte, dopo il prologo della Coppa Toscana che ha visto la compagine senese vincere 2 gare su 3, senza dunque centrare l’obiettivo del passaggio del turno. Ma queste partite hanno dato ugualmente delle valide indicazioni a coach David Fattorini che è stato chiamato quest’anno a gestire un gruppo molto ringiovanito. Ebbene, sono proprio le giovani a essere una piacevole novità, oltre ai nuovi innesti che rispondono ai nomi di Elena Poletti e Mara Bianconi. Che la sfida abbia inizio dunque, con i primi fischi arbitrali che arriveranno dalla coppia formata da Nocchi della sezione di Pisa e Volpi della sezione di Livorno.