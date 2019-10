La Mens Sana Basketball riparte con una netta vittoria nel campionato Promozione

MENS SANA BASKETBALL-ATLETICA CASTELLO 73-40 (23-10; 35-23; 49-28)

Netta vittoria per la Mens Sana BasketBall che nell’esordio del campionato di basket di Promozione ha sconfitto l’Atletica Castello Firenze con il punteggio di 73-40 davanti a 820 spettatori che hanno reso il colpo d’occhio veramente eccezionale.Inizio aggressivo per la squadra di coach Binella che prova ad allungare la difesa a tutto campo producendo un primo parziale per il 18-6 dopo 7 minuti, che si traduce in 23-10 al primo mini intervallo.Nel secondo parziale, dopo un inizio convincente che produce il massimo vantaggio sul + 16, è l’Atletica Castello a rimettersi in carreggiata e a chiudere all’intervallo lungo sul -13 (35-23), complici anche un paio di errori banali dei biancoverdi.Nella terza frazione però la Mens Sana mette a segno l’allungo decisivo, con Dolfi, Sprugnoli e Franceschini sugli scudi, per il +20 che indirizza il quarto periodo sul velluto fino al + 33 finale.Una bellissima serata a forti tinte biancoverdi, con il PalaEstra che è tornato pieno di entusiasmo a sopportare i ragazzi biancoverdi in questa ripartenza.: Carapelli 2, Pannini 5, Sprugnoli 9, Mancini, Manetti 6, Bruni 9, Di Domenico 2, Gualtieri, Franceschini 15, Toscano 4, Dolfi 21, Milano. All. Binella