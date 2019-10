Basket Serie C Gold, San Giobbe Basket in trasferta a Potassieve nell'anticipo di sabato

Nuovo appuntamento sul parquet per la San Giobbe Basket Chiusi, che disputerà in anticipo sabato 19 ottobre la terza gara di campionato di Serie C Gold contro Valdisieve.Sarà la prima partita in trasferta nel torneo per la compagine allenata da Andrea Monciatti contro un'avversaria che è già stata affrontata nel pre campionato. In Coppa la sfida alla formazione di Pontassieve terminò con una vittoria per la San Giobbe Basket per 54 a 84.A poche ore dalla partita ha parlato l'ala Andrea Lombrado: "L'inizio di campionato è sicuramente positivo, ci siamo allenati per iniziare il torneo nel migliore dei modi. La pre season e la Coppa Toscana sono servite per migliorare l'intesa tra noi giocatori, essendo dieci persone completamente nuove, e in queste ultime settimane con l'inizio del campionato le cose stanno andando meglio. Sono soddisfatto di quanto stiamo facendo". Lombardo ha analizzato anche la recente vittoria su Montale: "Contro Montale siamo riusciti a giocare tutti quanti, anche i ragazzi che ci aiutano durante la settimana e quindi tutto il gruppo ne ha beneficiato con una bella iniezione di entusiasmo". Infine il giocatore della San Giobbe invita a non abbassare la guardia contro la prossima avversaria, Valdiseve, nonostante la vittoria in Coppa Toscana: "A mio avviso quella contro di sabato sarà una partita tosta, maschia come si suol dire. La vittoria in Coppa non deve lasciarci tranquilli. Loro dopo poco più di un quarto avevano perso due-tre giocatori per infortunio, quindi anche se abbiamo vinto agevolmente non si è trattato di un vero e proprio test. Sarà una partita tutta da giocare che dobbiamo preparare nel migliore dei modi".