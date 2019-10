Basket Serie C Gold: San Giobbe Chiusi vince anche a Pontassieve

ASD VALDISIEVE-SAN GIOBBE BASKET CHIUSI 69-87 (18-29, 34-43, 50-67)

Arriva anche la prima vittoria esterna per la San Giobbe Basket Chiusi, che non senza qualche sofferenza vince a Pontassieve contro Valdisieve per 69-87. I chiusini in vantaggio praticamente per tutta la durata dell'incontro hanno subito il ritorno dei locali pur tenendoli a distanza di sicurezza, soffrendo soprattutto nel secondo quarto il peggiore dal punto di vista realizzativo con soli 14 punti a referto. Con questa vittoria Chiusi sale a quota 6 punti in classifica.Primo quartoE' di Valdisieve il primo vantaggio della partita con la San Giobbe che incassa anche il 3-0. La reazione biancorossa arriva però immediata con il pareggio di Kuvekalovic seguita dal sorpasso dei chiusini che si portano sul 3-5. Il divario si amplia in favore della formazione allenata da Monciatti, brava a concludere le azioni offensive e a concedere poco dietro. Valdisieve però non ci sta. In un primo momento i locali accorciano, per poi operare il contro sorpasso sul 12-11. La frazione prosegue punto a punto fino al 14-15 per la San Giobbe, poi di nuovo l'allungo che porta i chiusini a quota 19. Il massimo vantaggio arriva sul 18-26, il quarto si chiude con la tripla di Lombardo sul 18-29.Secondo quartoDi nuovo in campo ancora due punti per la San Giobbe con Zambonin. Valdisieve è viva e rimane attaccata alla gara mantenendo costante anche se ancora piuttosto ampio il divario. Decisamente più basse le percentuali per i chiusini in fase offensiva, i padroni di casa invece concretizzano, ma non riescono a ricucire la forbice. Il guizzo della formazione di Pontassieve vale il quarto, che si chiude con 16 punti a favore dei locali e 14 per gli ospiti con il punteggio che recita 34-43.Terzo quartoAl rientro dalla pausa lunga la San Giobbe torna a macinare gioco. Radunic piazza due punti e si ripete pochi istanti dopo. Il divario torna a farsi importante ed oscilla per buona parte della frazione tra i dodici e i quindici punti in favore della squadra di Monciatti. Valdisieve è comunque in gara, continua a produrre gioco pur non riuscendo a piazzare l'allungo per poter riaprire definitivamente la partita. L'ultima parte del quarto è di marca biancorossa sia in fase difensiva che offensiva. Criconia subisce fallo su un tentativo da tre punti e trasforma i tre tiri liberi che ne scaturiscono. Il risultato all'ultima pausa è di 50-67.Quarto quartoIn campo per l'ultima frazione è ancora la San Giobbe ad andare a segno ed è ancora Criconia da tre ad aumentare la forbice. Valdisieve si rimette in carreggiata con due triple nel giro di trenta secondi, m ancora la San Giobbe, questa volta con Lombardo a tornare avanti di 19. Il finale di gara è ancora in favore dei biancorossi chiamati ad amministrare l'ormai tranquillo vantaggio. Il punto esclamativo sulla vittoria lo mette Sabbatino con due punti in sospensione che chiudono la contesa sul 69-87.: Niccoli, Coccia 4, Piccini N. 2, Cianchi 5, Rossi 14, Occhini 20, Dionisi, Lerede, Simoncini 2, Bianchi 4, Municchi 6, Piccini C. 12 All. Pescioli 1° Ass. Gemmi: Ceccarelli, Criconia 8, Mihaies, Groppi, Dini, Kuvekalovic 14, Infanti (Cap.) 2, Radunic 26, Zambonin 9, Sabbatino 12, Cresti, Lombardo 16 All. Monciatti 1° Ass. SempliciArbitri Francesco Carlotti, Marco Corso