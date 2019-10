Basket Promozione: la Mens Sana Basketball espugna Castelfiorentino

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO-MENS SANA BASKETBALL 41-71 (8-20; 20-36; 28-56)

Netta vittoria nella prima in trasferta per la Mens Sana Basketball che, nella seconda giornata del campionato di basket di Promozione, girone B, espugna il PalaBetti di Castelfiorentino con il punteggio di 41-71 mettendo in evidenza una buonissima fase difensiva ed un’eccellente qualità di gioco anche nella metà campo offensiva.Binella conferma lo starting five della scorsa settimana con Pannini Franceschini e Sprugnoli sugli esterni e Dolfi-Manetti vicino a canestro.I primi due sono di Dolfi dalla media con Sprugnoli che, poco dopo, sigla il 4-0 dal post basso. Pannini inventa dal palleggio per il 6-0. La prima marcatura dei padroni di casa è di Ciciliano, a cui fa seguito il canestro su rimbalzo offensivo di Manetti per il 2-9 che costringe Vertaldi al primo time out. La difesa a zona di Castelfiorentino propizia un paio di recuperi e un contro-break di 4-0 per il time out di Binella sul 6-13. I 5 punti di Dolfi e la penetrazione di Franceschini sigillano il primo quarto sul +12 Mens Sana (8-20).La tripla di Franceschini dall’angolo apre il secondo parziale prima delle due triple dei padroni di casa che si riavvicinano a -10. Dolfi ancora e Federico Bruni ristabiliscono il +13 sul 16-29 al 15esimo. La difesa di Siena torna a mordere come ad inizio partita e propizia il + 18 sul 18-36 con una magia di capitan Pannini a 1:30 dall’intervallo lungo, che diventa 20-36 al riposo.La ripresa si apre con il 2+1 di Turini a cui fa seguito il canestro da sotto di Dolfi e la tripla di Pannini per il 23-41, preludio al massimo vantaggio (fino a quel momento) + 20 sul 23-43 con due liberi del solito capitano. La difesa di Siena è tosta quanto basta a concedere a Castelfiorentino soltanto 5 punti in 6 minuti ed il vantaggio sale a + 21 sul 25-46 a 4 minuti dal terzo mini-riposo e a + 28 al trentesimo sul 28-56.I biancoverdi partono spediti anche nel quarto ed ultimo parziale, muovendo bene la palla e trovando ottime spaziature anche contro la zona dei castellani. C’è spazio per tutti gli effettivi di coach Binella che non calano di intensità e la Mens Sana Basketball chiude in scioltezza con il punteggio finale di 41-71, bissando così la vittoria di domenica scorsa contro Atletica Castello.Domenica prossima nuovo appuntamento al PalaEstra contro La Crocetta San Miniato alle ore 18.00.: Carapelli 4, Pannini 15, Sprugnoli 10, Mancini, Manetti 10, Bruni 10, Di Domenico, Gualtieri, Collet 3, Franceschini 5, Toscano 1, Dolfi 13. All. Binella.