Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone Siena prova a cogliere a Prato il primo successo esterno stagionale

Dopo la convincente affermazione ottenuta nel turno infrasettimanale contro la matricola Gea Grosseto, il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena si rigetta nella mischia del campionato di basket serie B dovendo affrontare esternamente la Pallacanestro Prato, gara che prenderà il via questa sera, sabato 26 ottobre, alle 21,15.E’ una formazione, quella guidata da coach Fattorini, che sembra avere iniziato bene il cammino stagionale tanto che in classifica le senesi vantano 4 punti, con molto rammarico per quelli persi a Lucca nella 2ª giornata. Prato, 4 punti in classifica come Siena, è reduce dalla vittoria esterna contro la sestese Avvenire 2000. Coach David Fattorini dovrà ancora una volta fare a meno della capitana Vittoria Renzoni, assente anche contro Grosseto a causa di una sub-lussazione a una spalla. Bene comunque le giovani, inserite nell’organico, che in questo inizio di stagione sembrano dare un valido contributo alla causa bianconera. Arbitreranno l’incontro Mariotti e Carlotti della sezione di Pisa.