L'Acea Virtus Siena in trasferta sul difficile parquet di Prato

Dopo la bella vittoria casalinga con Castelfiorentino, l'imbattuta Acea Virtus Siena torna in trasferta per la quinta giornata del campionato di Serie C Gold. Domenica alle 18 i rossoblù saranno impegnati sul parquet della Sibe Pallacanestro 2000 Prato.Con 4 punti in classifica, frutto di due vittorie e due sconfitte, Prato occupa attualmente la sesta posizione in classifica, e arriva dalla sconfitta esterna contro la Pielle Livorno, che è andata ad aggiungersi a quella di della seconda giornata con Castelfiorentino, mentre le due vittorie sono arrivate con Altopascio e Arezzo.Ecco le parole del vice allenatore della Virtus Andrea Spinello in vista della prossima partita:«Si, è stata una bella vittoria, contro una grande squadra, tra le più serie candidate alla promozione in serie B. C'è stato comunque qualche aspetto che dovremo migliorare già da questa partita a Prato dobbiamo, come ad esempio il nostro atteggiamento difensivo nel primo tempo, un po' sotto tono. ».«E' una buona squadra, che affrontiamo in trasferta in un campo difficilissimo come il loro. Arrivano da una battuta d'arresto con Prato che è un'altra delle migliori squadre del campionato. Hanno un buonissimo quintetto con Danesi, Statino, Fontani, Pinna e Taiti. E' la squadre che tira più da tre di tutto il campionato, dovremo stare attenti a non concedere troppo da oltre l'arco, dove sono molto pericolosi».«Dovremo fare la stessa partita di sabato, con delle piccole correzioni come detto, soprattutto riguardo alla tenuta difensiva. Dovremo essere bravi ad entrare in partita da subito senza concedere troppo».