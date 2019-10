Basket Serie C Gold: per la Virtus Siena arriva a Prato la quinta vittoria in cinque gare

SIBE PALLACANESTRO 2000 PRATO-ACEA VIRTUS SIENA 68-71 (18-25; 32-43; 50-56)

Ancora una vittoria con finale al cardiopalma per l'Acea Virtus Siena, che vince sul difficile parquet di Prato per 68-71, mantenendo la vetta della classifica di serie C Gold.Grande avvio dei ragazzi di coach Tozzi, che prendono subito il primo vantaggio sullo 0-5 tutto firmato Casoni. Prato risponde con i canestri di Taiti e Pinna, prima che inizi a scaldarsi capitan Bianchi che con tre triple permette all'Acea di staccare i padroni di casa, con il primo quarto che termina 17-25. Nel secondo periodo è Staino a salire in cattedra per i padroni di casa, che tornano sul -3 (22-25). La Virtus fatica a sbloccarsi nei primi minuti del quarto, ma con i liberi di Ricciardelli e i canestri di Olleia e del solito Casoni torna poi sul +8, che diventa +11 (27-38) con la tripla di Imbrò. Prato torna a mettere punti a referto raggiungendo il -6, ma altri 5 punti in fila di Bianchi fissano il punteggio a metà partita 32-43.L'inizio del terzo parziale è tutto di marca Virtus: Bianchi segna con continuità assieme a Casoni e Ndour, e i rossoblu volano sul +18, 36-54. Proprio quando gli ospiti sembravano poter mettere la parola fine sull'incontro, Prato torna a farsi sotto: Staino e Danesi prendono in mano le redini dell'attacco e guidano i loro sotto la doppia cifra di svantaggio, accorciando fino al -6 (50-56) a fine terzo quarto. Nell'ultimo periodo l'Acea prova ad allungare tornando sul +10, ma i padroni di casa sono bravi a restare nella partita e sulle ali dell'entusiasmo completano la rimonta fino al +4, 68-64, a pochi minuti dalla fine. Il contraccolpo psicologico di una così ampia rimonta in poco tempo avrebbe potuto stendere i rossoblu, che sono invece bravi a rimanere concentrati e, ripartendo dalla difesa, prima a impattare grazie al 4/4 dalla lunetta di Olleia, e poi a mettere nuovamente la testa avanti grazie al canestro-partita di Bartoletti, che trova il momento migliore per segnare i suoi primi punti dell'incontro, che termina 68-71.Con questa vittoria l'Acea fa cinque su cinque in campionato e si conferma capolista della serie C Gold dopo cinque giornate.: Danesi 23, Saccenti ne, Staino 16, Navicelli 3, Fontani ne, Zardo ne, Pacini, Smecca 6, Goretti, Pinna 8, Manfredini ne, Taiti 12. All. Pinelli.: Bartoletti 2 Calvellini ne, Bianchi 19, Ricciardelli 2, Sabia ne, Olleia 14, Cerpi ne, Imbrò 6, Ndour 8, Bovo ne, Casoni 20, Terni. All. Tozzi.