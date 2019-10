Basket Promozione, la Mens Sana supera San Miniato

MENS SANA BASKETBALL-LA CROCETTA SAN MINIATO 75-53 (15-10; 33-39; 59-45)

La Mens Sana Basketball cala il “tris” di vittorie in campionato battendo davanti a 773 spettatori, un’ostica La Crocetta San Miniato, che vende carissima la pelle prima di finire stritolata nel finale di partita.Binella conferma il solito starting five delle prime due uscite con Pannini, Franceschini, Sprugnoli, Dolfi e Manetti, già visti contro Atletica Castello e Gialloblù Castelfiorentino.I primi due sono degli ospiti dopo un recupero a metà campo, a cui risponde, sempre dopo un recupero, Niccolò Franceschini, che poco dopo piazza la tripla del primo vantaggio biancoverde. Segna solo il numero 23 per la Mens Sana, e propizia così il 9-0 di parziale che ribalta la partita. San Miniato però non si disunisce e ritrova il -3 sul 13-10 a 31” secondi dalla prima sirena, che diventa poi 15-10 con il 2/2 dalla lunetta del solito Franceschini.Le polveri restano bagnate in casa biancoverde anche ad inizio seconda frazione, con Pannini che prova ad accendersi con un gran “reverse", ma è Federico Bruni servito da Sprugnoli in campo aperto a segnare il 20-13 che costringe coach Fontanelli al timeout. Gli ospiti si riaccendono nuovamente dopo la sospensione e complice anche un atteggiamento morbido della Mens Sana si riportano a contatto sul -2 (24-22) che costringe nuovamente Binella a chiedere la sospensione. L’emorragia però non si arresta e con la tripla di Straffi gli ospiti si portano avanti di una lunghezza sul 24-25.Il massimo vantaggio ospite arriva a +3, prima della tripla di Franceschini che impatta a quota 29. Ma gli ospiti sono “on fire” e con la tripla di Straffi volano sul + 7 con il secondo periodo che si chiude sul -6 per i padroni di casa (33-39).La ripresa si apre con il canestro di Dolfi e la stoppata di Manetti con recupero di Sprugnoli a cui fanno seguito il canestro dalla media di Manetti, il layup di Sprugnoli e l’appoggio in transizione ancora di Manetti per l’8-0 che riporta la Mens Sana avanti di 2 lunghezze dopo un minuto e quaranta di gioco.I biancoverdi sono decisamente più sciolti mentre agli ospiti sembra essere passata la “sindrome da Steph Curry”, che li aveva portati a tirare con percentuali elevatissime nel secondo quarto. Franceschini e Bruni riportano la propria squadra a + 13, prima del gioco da 3 punti di Campigli e del nuovo contro parziale biancoverde per il 59-45.Gli ospiti barcollano ma non mollano e con 5 punti di fila si riportano a -9 dopo 2 minuti, prima del 5-0 firmato Pannini che ristabilisce le distanze.Il finale di partita è in controllo per la squadra di Binella, che una volta passata al comando è apparsa molto più sciolta e disinvolta rispetto al primo tempo.Finisce 75-53, il prossimo appuntamento vedrà i biancoverdi impegnati, dopo il turno di riposo del prossimo week-end, l’11 novembre sul campo del Libero Basket per il primo derby senese della stagione.: Carapelli, Pannini 13, Sprugnoli 9, Giorgi n.e., Mancini 3, Manetti 6, Bruni 7, Collet 3, Franceschini 25, Toscano, Dolfi 8, Milano1. All. Binella.: Friscia 6, Straffi 11, Campigli 13, Lotti 6, Riccio 4, Vella 3, Campani, Fabiani 4, Toni 4, Masini 2, Petralli. All. Fontanelli.